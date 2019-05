A magyar Toscana: a Káli-medence

A Káli-medencét, Magyarország kincsét, a sokszínűség jellemzi: kialakulása geológiai szempontból a legváltozatosabb tájegység, ahol a kőzetek miatt a fekete-fehér-vörös színek dominálnak. Több mint 50 forrás, bazalt-tavak, láposok, vulkanikus eredetű hegyek és lankás dombok jellemzik a tájat, amit sokan az olasz mediterráneumhoz hasonlítanak.

Monoszló felé tartva felfedezhetjük a Balaton egyik tanúhegyét, mely néma óriásként magasodik a tó és a környező falvak fölé. Kevesen tudják, hogy az aszfalttal borított, erdős, lankás út tetején, európai szinten is igazi ritkaságot találunk.

Hegyestű fekete bazaltból áll, az 1900-as években bányászat működött itt, amelyet bezártak és fokozottan védetté nyilvánították a ritkaságot.

A tanúhegy egy vulkán kürtőjének hat millió éves maradványa, látványa mintha nem evilági lenne, magába, az őskorba repít vissza.

A láva, a kihűlése során, látványos oszlopokká szilárdult, amely 337 méteres magasságban tárul a szemünk elé. A csúcsról kivételes kilátás nyílik a tájra, nemcsak a Balaton mutatja meg magát, de a környező hegyek mesébe illő pompáját is megcsodálhatjuk. Külön öröm, hogy a magaslat tetejére nem ösvény, vagy gondozatlan kitaposott út vezet, hanem jól kiépített lépcső, korláttal felszerelve.

A Somogyi Győző által készített térkép alapján beazonosíthatjuk a Tapolcai-medencét, a Szent György-hegyet, a Nemesgulácsot és a többi tanúhegyet.

A nevezetesség lábánál különböző kőzeteket állítottak ki, melyek már bőven elérték a matuzsálemi kort. Megérinthetjük, olvashatunk róluk, álmélkodhatunk a több millió éves korukon. A sziklák mellett két házacskát is találunk, az egyik múzeumként működik, történelmével több, mint 400 millió évet felölelve, míg a másikban felfrissíthetjük magunkat a lépcsőzés után.

De nemcsak a Hegyestű a Káli-medence egyetlen látványossága! A Zánkánál kezdődő Örsi-hegynél végződő természeti csoda a Balaton-felvidéki Nemzeti Park része. Az itt fellelhető ismertebb helyek közé tartozik a Badacsony, a tanúhegyek fejedelme, melynek neve összeforrt a borral, hagyományokkal és legendákkal.

A Sásdi-rét a Natura 2000 része, és egyetlen stabil élőhelye a lisztes kankalinnak, mely még a jégkorból maradt vissza ránk. A virág színe lila, vörös, bordó, míg a többi itthoni kankalin a sárga árnyalataiban mutatkozik. De ott vannak még a ritka lepke és madárfajok, mind például a „2016-os év madara” a haris, vagy a mezei pacsirta.

A Kornyi-tavat több száz madárfaj választja lakóhelyül, így ha ellátogatunk ide, nem mindennapi hangversenyben lehet részünk.

Az öt millió éves tó mellett Veszprémi Imre szoborcsoportját is ki kell emelnünk, az Emberi komédia alakjai jelzik, hogy megérkeztünk a Káli-medence legnagyobb tavához. Ha csatlakozunk a szobrok némaságához láthatunk mezei nyulakat és fel-felvillanó védett ürgéket is. Ha pedig igazán szerencsénk van, nagykócsagot is láthatunk, melynek fehérsége elüt a közeli Fekete-hegytől, ahogy a fenséges barna rétihéja is a ragyogóan kék égtől.

A Káli-medence még számtalan meglepetést tartogat, melyet érdemes a saját szemünkkel és kerékpárunkkal felfedeznünk. Az itt lakók híresek a vendégszeretetükről, így ha szeretnénk kiszakadni a szürke hétköznapokból ez a magyarországi táj sok lehetőségeket ígér, nyáron pedig a Művészetek Völgye kihagyhatatlan kulturális esemény, melyet már több százezer ember látogat évente.

A Káli-medence legszebb települései: Kékkút, Szentbékkálla, Mindszentkálla, Köveskál, Monostor, Kapolcs, Monostorapáti, Kővágóörs.