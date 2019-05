20 000 milliárd dollár: az amerikai államadósság egy képen

A pénzügyi, gazdasági hírekben gyakran hallunk olyan léptékű számokat és összegeket, melyeket nehéz a mindennapokhoz szokott agyunkkal értelmezni. Hogyan érhet például egyetlen vállalat, az Apple közel 1000 milliárd dollárt, azaz 250 000 milliárd forintot? Mennyi ez egyáltalán?

Vagy hogyan képzelnénk el a 2008-as válságot követő, több ezermilliárd dolláros pénzügyi mentőcsomagokat, esetleg a Lehman Brothers csődje után a tőzsén napok alatt semmivé vált, ugyancsak száz- vagy ezermilliárdokban mérhető vagyonokat.

Pénztornyok százdollárosokból

A demonocracy.info most egy szemléletes sorozattal siet a segítségünkre, melynek során a 20 000 milliárd dolláros amerikai államadósság méretét mutatja be könnyen feldolgozható módon. Vajon mekkora lenne a pénztorony, ha százdollárosokból kiraknánk? Akkora, mint egy kamion? Vagy mint egy repülő? Esetleg akkora, mint az amerikai Fehér Ház, vagy a New York-i Szabadság-szobor?

A teljes cikk a Pénzügyi Szemle Online oldalán olvasható.