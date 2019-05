2018-ban az Év Bankja az OTP

Az OTP Bank lett a Mastercard – év bankja 2018 verseny fődíjasa. A hitelintézet a fődíj mellett két további díjban is részesült.

Idén 10 kategóriában indulhattak a magyarországi lakossági szolgáltatást nyújtó kereskedelmi bankok a Mastercard által kiírt versenyen.

Az Év Bankja díj idei nyertese ismét az OTP Bank lett. A verseny legrangosabb címe nem csupán a hitelintézet üzleti eredményeit tükrözi, a szakmai zsűri figyelembe vette a többi kategóriában elért eredményeket is. Az OTP Csoport töretlenül a régió egyik legstabilabb pénzintézete. Nemzetközi összehasonlításban is rendkívül erős a tőkehelyzete, likviditási tartaléka. 2017-ben lezárult a horvát Splitska banka megvásárlása, 2018 nyarán pedig újabb két akvizíció bejelentésére került sor Bulgáriában és Albániában. A magyar operáció piaci részesedése jellemzően javuló trendet mutat a fő termékszegmensekben, melyet a digitális termékfejlesztések és innovációk is segítenek.

Az OTP Bank lett „Az év leginnovatívabb bank” kategória győztese is. Az OTP Bank Simple applikációját már több mint 570 ezren töltötték le, mobilfizetési szolgáltatása már bankoktól függetlenül is használható. Az OTP Banknál 2018 februárjától lehetőség van videó-azonosításos bankszámlanyitásra, és az idei év első kilenc hónapjában folyósított online személyi kölcsönök összege megduplázódott az előző év azonos időszakához képest. A digitális aláírópad minden OTP Bank fiókban elérhető, több mint 1,1 millió ügyfél használja. A bank 200 készpénzbefizetésre is alkalmas ATM-jével havonta több mint 100.000 befizetést bonyolítanak le.

„Az év akadálymentes banki innovációja” kategóriát idén először hirdette meg a Mastercard, a szakmai zsűri rögtön az OTP Bankot tüntette ki a címmel. A hitelintézet folyamatosan fejlesztéseket hajt végre digitális felületein és bankfiókjaiban egyaránt. A vakok számára is biztonságosan használható, beszélő bankjegykiadó-automatákkal, hallássérültek ügyintézését segítő videó-tolmácsszolgáltatással és érzékenyített ügyfélhívó rendszerrel szereltek fel több száz fiókot az országban. A fejlesztések kivitelezésében több szakmai szervezettel is együttműködött a hitelintézet.