40 ezer pont felett a Budapesti Értéktőzsde indexe

Intenzív áremelkedés és magas forgalom jellemezte a novemberi kereskedést a Budapesti Értéktőzsde részvényszekciójában. A nemzetközi piacok ennél érdemben gyengébbek voltak, a BÉT felülteljesítő piac volt. A BUX végül 37 155 pontról, 40 109 pontig emelkedett. A novemberi 348,4 milliárd forintos összesített és a 17,4 milliárd forintos átlagos napi forgalom jelentős mértékben túlszárnyalta a megelőző hónap forgalmi adatait és kismértékben a bázist is felülmúlta. A brókercégek kereskedési rangsorában a Wood & Company ezúttal megelőzte a Concorde Értékpapírt és az Erstét. Novemberben stagnáltak, vagy legfeljebb kismértékben emelkedtek a világ vezető tőkepiacai. A negatív hullámoknál folytatódott az októberben is tapasztalható jelenség, vagyis elsősorban az amerikai technológiai óriások (Apple, Amazon) befektetői bizonytalanodtak el. Ez mindenképpen trendforduló, hiszen az év nagy részében a világ legértékesebb cégei pumpálták a tőzsdék optimizmusát. Szintén kockázatot jelentett az olasz makrogazdaság helyzete, a Brexit, illetve sok geopolitikai konfliktus. Ám amikor, elsősorban a hónap második felében már úgy tűnt, hogy az olasz, vagy a brit kérdésben körvonalazódik valamilyen megoldás, a piac megnyugodott. Végül a pesszimizmus kifejezetten derűlátásba fordult, mert a piac érezhetően abban kezdett el bízni, hogy Jeremie Powell FED-elnök kicsit enyhíthet a szigorú kamatemelési politikáján. Magyarországon a november tőzsdei szempontból „ideálisra” sikerült. Voltak izgalmas egyedi hírek, vagy értesülések, alapvetően támogató volt a nemzetközi hangulat, és a sok mozgás, a magas volatilitás is izgalmasabbá tette a magyar részvényeket. Novemberben így a Budapesti Értéktőzsde indexe 37 155 pontról újra 40 ezer pont fölé, 40 109 pontig emelkedett. Újabb öt cég csatlakozott az ELITE vállalatfejlesztési programhoz és hét új tőzsdén kereskedett befektetési alappal, valamint további hat európai részvénnyel is gazdagodott a BÉT termékköre novemberben. A vezető részvények közül kiemelkedően teljesített a Magyar Telekom, mely 15,1 százalékot emelkedett. Az OTP is két számjegyű mértékben tudott növekedni. A 11,1 százalékot dráguló banktól nagyon erős évet vár a piac, Csányi Sándor elnök-vezérigazgató már több fórumon is előrevetítette az egymilliárd eurós éves nyereség lehetőségét. Folyamatosan jó számokat publikál az idén a Mol is, amely ebben a hónapban 5,3 százalékkal lépett feljebb, de a blue chipek közül a Richter Gedeon emelkedése is 5,5 százalékos volt. A kisebb forgalmú papírok közül ezúttal is a 4iG informatikai cég mozgatta meg a legjobban a befektetők fantáziáját, a részvény immár 2100 forinton jár, 78 százalékot emelkedve novemberben. A vevők érdeklődését jól mutatja, hogy a forgalom 15 milliárd forint feletti volt, ami csak a legnagyobb részvényekre jellemző mérték. Szépen hasított az Altera is, a cég 19,3 százalékot drágult. Meglódult a Takarék Jelzálogbank részvénye is novemberben, ám miután megtörtént a takarékszövetkezeti szektor integrációját bemutató bejelentés, a részvény korrigált. A kibocsátók forgalmi listáján az OTP verhetetlen, az e havi 200,8 milliárd forintos kereskedési érték nagyjából duplája a „szokásosnak”. Ez már csak azért is szembetűnő, mert például a második legnagyobb forgalmú papír, a Mol a maga 53,5 milliárd forintos forgalmával, vagy a harmadik Richter Gedeon, 42,5 milliárd forintos forgalommal nagyjából a megelőző havi szintet hozta. A novemberi 348,4 milliárd forintos összforgalom kiemelkedő volt, jelentősen meghaladta a megelőző hónap 234,6 milliárd forintos értékét, de az egy évvel korábbi, 297,8 milliárd forintos, szintén kiugró értéket is túlszárnyalta. A 17,4 milliárd forintos napi átlagos forgalom másfélszerese volt a megelőző hónap 11,2 milliárd forintos egy napra jutó kereskedési értékének, és bőven nagyobb volt, mint a bázis 14,2 milliárd forintos értéke. A befektetési szolgáltatók versenyét is felborította a kiugró novemberi aktivitás. A Wood & Company ezúttal az élre tudott ugrani, duplikált forgalma 177,3 milliárd forint volt. A Concorde Értékpapír, 170,8 milliárd forintos forgalmával ezúttal második lett, míg az Erste 92,6 milliárd forintos kereskedési értékkel a harmadik helyen végzett.