6 tipp ahhoz, hogy a nyugdíjas évei gondtalanok legyenek!

Egyre több bérből és fizetésből élő kénytelen felismerni, hogy kizárólag a munkáltatójuk által levont és befizetett összegekből képződő állami nyugdíjból aligha lehet megélni. Szerencsére van megoldás annak számára, aki tenni is akar valamit azért, hogy öreg napjai gondtalanok legyenek. Ezekhez szeretnénk hasznos tippeket adni.

Időben kezdjen el félretenni, amikor még megteheti!

Bár a húszas, harmincas években járóknak még szinte felfoghatatlan messzeségűnek tűnik a nyugdíjaskor, amikor kevesebből kell megélniük, mint dolgos hétköznapjaikon, azért megéri előre gondolkodni. Érdemes havonta akár néhány ezer forintot félretenni, különösen most, amikor az alacsony kamatok miatt már jó ideje nem igazán van vonzó lehetősége annak, aki nem a tőzsdén akarja kockáztatni a pénzét. Jó-jó, tudjuk, hogy nehéz a „legszebb éveikben” járóknak a szórakozástól elvonni a pénzt, míg a párjukra leltek úgy érzik, minden fillérre szükségük van a család- és otthonteremtéshez, azért egy kis odafigyeléssel lecsippenthető az a havi néhány ezer forint, ami aztán az évek során remélhetőleg növekvő fizetéssel együtt akár 10-20 ezres tétellé izmosodhat.

Tegyen félre eleget!

Aki már a 20-as éveiben képes havi 10 ezer forintot félretenni a nyugdíjas éveire, az – a mai átlagos nyugdíjmegtakarítási összegeken és hozamokon alapuló szakértői számítások szerint – a „lant letételekor” akár több mint 20 millió forint feletti összeghez is hozzájuthat. Értelemszerűen minél később kezdi meg valaki a nyugdíj-előtakarékosságot, annál kevesebb üti a markát: az 30-as éveikben takarékoskodni kezdőkét 12-13 millió, a 40 felett ébredőkét 6-7 millió, az 50-et már betöltöttekét viszont már csak alig 2-3 millió.

Jól nézze meg, mibe teszi nyugdíjmegtakarítását!

Az már megsüvegelendő, ha valaki eljutott odáig, hogy félretesz valamennyit gondtalan nyugdíjas éveiért, ám korántsem mindegy, hogy ehhez milyen megtakarítási formát választ. A bankbetétek, az állampapírok, a befektetési alapok ez esetben nemcsak azért nem javallottak, mert a mai kamatkörnyezetben nem hoznak annyit, mint amennyit az előző pontban vázoltunk. Hanem azért sem, mert így elesünk attól a plusztól, amellyel az állam adójóváírás formájában ösztönzi a nyugdíjcélú megtakarításokat. Éves saját befizetéseinek 20 százalékát kaphatja vissza az, aki a Magyarországon létező három konstrukció – az önkéntes nyugdíjpénztár, a nyugdíjbiztosítás és a nyugdíj-előtakarékossági számla – valamelyikébe teszi a pénzét.

Kisebb összeg és közeli nyugdíjkorhatár esetén: önkéntes nyugdíjpénztár

Az önkéntes nyugdíjpénztár elsősorban azoknak ajánlott, akik havonta 4000-8000 forint összegű nyugdíj-előtakarékosságot tudnak vagy akarnak fizetni a saját nettó fizetésükből, 8-10 évük van hátra a nyugdíjkorhatár eléréséig, és el tudják fogadni, hogy a hazai gazdaság teljesítéséhez vannak kötve a megtakarításuk hozamai. E forma előnye, hogy e forma költségei elfogadhatók, éves szinten a befizetések 2-5 százalékára rúgnak, cserébe viszont már 5-6 éven belül viszonylag korrekt, több százalékpontos hozamokat fialnak. Hátránya, hogy akinek nyugdíj előtt lenne szüksége a felhalmozódott megtakarításra vagy annak egy részére, ahhoz csak súlyos adók leszurkolása után tud hozzájutni. Ezt a megtakarítást ugyanis adómentesen kizárólag a nyugdíjkorhatár elérését követően lehet felvenni, ami azt jelenti, hogy a korhatár felemelése kockázatot hordoz magában.

Nagyobb összeg és távolabbi nyugdíjkorhatár esetén: nyugdíjbiztosítás

Akik havonta több mint 8-10 ezer forint összegben is képesek és akarnak is nyugdíjas éveikre félretenni, legalább 10 évük van hátra a nyugdíjkorhatár eléréséig, és úgy gondolják, hogy pénzük profi, megbízható menedzselése és a nagyobb hozamok érdekében megéri elviselni a kicsit magasabb költséget, azoknak érdemes a nyugdíjbiztosítást választani. Előnye, hogy a három megtakarítási forma közül kizárólag ezt nem érinti a nyugdíjkorhatár emelése, s a profi szakembereknek köszönhetően az átlaghozamok is magasabbak lehetnek a másik két konstrukcióéinál. Érdemes azonban alaposan körülnézni, mielőtt belevágunk ebbe, mivel rengeteg nyugdíjbiztosítási konstrukció fut a piacon, emiatt esetleg szakember segítségét is igénybe lehet venni.

Aki már belevágott: NYESZ

Elsősorban azoknak ajánlott, akik már rendelkeznek egy fix havidíjas nyugdíj-előtakarékossággal és azt szeretnék alkalmanként kiegészíteni, vagy egyszerűen nem tudnak havi díjas megtakarítás mellett elköteleződni. A NYESZ egyösszegű megtakarításként is jó lehet, annak számára pedig különösen előnyökkel kecsegtet, aki már viszonylag otthonosabban mozog a befektetési piacon, rendelkezik némi értékpapírpiaci tapasztalattal. Mint azonban már említettük, a nyugdíjkorhatár emelése e konstrukciónál is rizikót jelent.