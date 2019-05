A Buda-Cash-ügy – Mi lesz a bűnösökkel?

Ma ismét tárgyalja a Fővárosi Törvényszék a Buda-Cash-ügyet, most a perbeszéd várható. Három és fél éve robbant a bomba, a brókerbotrányok a Buda-Cash Brókerház Zrt. esetével indultak. Ez volt az első, de mégis alighanem ez lesz az utolsó lezárható ügy, hiszen valamennyi brókerbalhé közül a Buda-Cash esete a legkuszább. A felszámoló nemzetközi perek segítségével igyekszik visszaszerezni az ügyfélvagyont, a büntetőügyet pedig elölről kellett kezdeni.

Sajnos az elmúlt években bőven kijutott a brókerbotrányokból Magyarországnak. A klasszikus nagy esetek, a Buda-Cash, a Hungária és a Quaestor ügy mellett a közvélemény így aposztrofálja a korábbi Kulcsár-ügyet, vagy a közönséges csalásra emlékeztető „Bróker Marcsika” történetet, illetve sok más kisebb jogosulatlan betétgyűjtést, pénzügyi tevékenységet, szélhámosságot. Tanácstalan emberek állnak sorba pénzükért a Buda-Cash érdekeltséghez tartozó Tokaj és Vidéke Takarékszövetkezet miskolci fiókjánál 2015-ben MTI Fotó: Vajda János

A legrejtélyesebb eset

Eltérő súlyú és eltérő jellegű ügyek, de talán valamennyi ügy közül a Buda-Cash maradt a mai napig a legrejtélyesebb, ahol a közvélemény nem érti, hogy miként maradhatott fent a cég jó 17 évig azután, hogy már az 1998-as orosz válság idején megroggyant, és a 2007-2008-as krízis után már folyamatossá vált a tűzoltás. Ráadásul az is gondot okoz, hogy hosszabb kifutású nemzetközi perek is zajlanak az ügyfelek pénzének visszaszerzése érdekében.

A felelősök

Minden brókerbalhénak vannak személyes felelősei is. A Buda-Cash esetében a sajtó folyamatosan találgatta, hogy miként lehetett éveken át megtéveszteni az ügyfeleket és a hatóságokat, hány ember tudhatott erről, miként alakulhattak ki párhuzamos „valóságok”.

Végül a felső vezetésből öt ember (hivatalosan V. Péter és társai) ellen indult meg a büntetőeljárás. Előbb 2016-ban, amit aztán 2017-ben gyakorlatilag elölről kellett kezdeni. Az ügyészség szerint 120 milliárd forint összeget érintő, bűnszervezetben, folytatólagosan elkövetett csalás és sikkasztás történt. Jelenleg a per vádlottjai otthon tartózkodnak, nem helyezték őket előzetes letartóztatásba.

Hét év a sötétben

A vád szerint 2007. április 16. és 2014. május 28. között az öt elkövető több tíz milliárd forint értékű ügyfélvagyont a sajátjaként kezelt.

De vajon ez miért nem derült ki? A rafinált elkövetők ennyi pénzt természetesen nem tudtak volna büntetlenül lenyúlni a Buda-Cash ügyfelektől, de előre menekültek. Ezzel egyfelől időt nyertek, másfelől csak tetézték a bajt.

Már egyértelmű volt, hogy a felhalmozott hiányt nem lesz esélyük visszapótolni, a lyukakat betömködni, ám elkezdtek takarékszövetkezeteket vásárolni.

Megkívánták a betéteket

Némileg leegyszerűsítve azért lettek banktulajdonosok, hogy a betétesek pénzét is felhasználják üzelmeikhez.

Egy nemrég megjelent MNB-végzés szerint például az is gyanítható, hogy a Buda-Cash ügyfelek szabad pénzeszközeit kezelő alapkezelő is szabálytalanságokat követett el. Ezért büntetést is kapott, míg a sajtó arról írt, hogy az alapkezelő gyakorlatilag a BC-ügyfelek szabad likviditását ezekbe a BC-s takarékszövetkezetekbe (később kisbankokba) küldte át.

Kaptak is, várnak is

Az ügyfelek helyzete azért nem könnyű, mert bár sokan már visszakapták az értékeik egy részét, de voltak olyan nemzetközi partnerei is a Buda-Cashnek, például a dán Saxo, vagy az amerikai Pershing, amelyek maguk is károsultak, vagyis követeléseik vannak a Buda-Cashhel szemben,.

Így ők nem adják vissza a Buda-Cash, vagyis végső soron az ügyfelek pénzét, hiszen egyfajta jogértelmezés szerint az jár nekik, míg szegény ártatlan ügyfelek azt hangsúlyozzák, hogy az az ő pénzük, az nem a Buda-Cashé volt.

A helyzet tisztázása érdekében, az ügyfelek védelmében a felszámoló PSFN nemzetközi peres eljárásokat kezdeményezett, amelyek ugyan eddig nem állnak rosszul, de még a bírósági döntések vagy nem születtek meg, vagy nem jogerősek. Így voltaképpen nem csak azt nem lehet tudni, hogy mit fognak kapni az elkövetők, de azt sem, hogy mekkora kárt okoztak a magánügyfeleknek (nyilván, ha a külföldiek visszaküldik a pénzt, akkor egy kicsit kevesebbet).

Az alkohol

A felelősségek megállapítása nem lesz könnyű, több év, többféle vezetés is ügyködött ebben a csalárd mechanizmusban. Az az egészen morbid védekezés azonban sajtóhírek szerint már megbukott, amelyben egy emblematikus Buda-Cash vezető azzal hárította volna el a felelősségét, hogy 2007 és 2014 között súlyos alkoholista volt, ennyire részegen ő képtelen volt a cég vezetésre és az utasításadásra.