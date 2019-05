A kiszámíthatóbb ingatlanfinanszírozásért

A gazdasági folyamatok kedvező alakulásának köszönhetően egyre magasabb a jól fizető lakáshitelek aránya, miközben a bankok ingatlanfinanszírozási kedve nő. A pénzintézetek egyre könnyebben adnak hitelt lakásvásárlásra, amelyek egyre olcsóbbak is az ügyfelek számára. A kedvező folyamatokat erősítheti tovább a Minősített Fogyasztóbarát Lakáshitel program, elsősorban a lakáshitelpiac transzparensebbé tételével. A Minősített Fogyasztóbarát Lakáshitel programot 2017 nyarán indította el a Magyar Nemzeti Bank (MNB) azzal a céllal, hogy a fogyasztói érdekeket szem előtt tartva növelje a hazai lakáshitel-konstrukciók átláthatóságát, valamint fokozza tovább a bankok közötti versenyt. A Minősített Fogyasztóbarát Lakáshitel program legfontosabb eleme egy védjegy, amelyre a hitelintézetek saját hiteltermékeikkel pályázhatnak. Amennyiben a termékek megfelelnek az MNB feltételeinek, akkor megkapják a Minősített Fogyasztóbarát Lakáshitel minősítést. A védjegyet kizárólag magánszemélyek számára elérhető lakáscélú hiteltermékeikkel kaphatják meg a pénzintézetek, takarékszövetkezetek. E konstrukciók közös jellemzőik révén könnyebben összehasonlíthatóak, így segítik a fogyasztók könnyebb eligazodását a különféle hiteltermékek között. Ezeknél a hiteltermékeknél az ügyintézés is egyszerűbb és gyorsabb. A minősített hitelek Magyarország területén lévő, lakhatási célú ingatlan építésére, új vagy használt ingatlan és építési telek vásárlására, valamint lakáscélú kölcsön kiváltására felhasználható jelzálogkölcsönök. Emellett az ingatlanokhoz kapcsolódó garázs és tároló építésére, illetve vásárlására is igényelhetők.

Miért érdemes a fogyasztóbarát védjegyet keresni?

A védjegyet elnyert fogyasztóbarát lakáshitelek közös jellemzője, hogy fix kamatozásúak, amely biztosítja a kiszámítható törlesztést. A kamatperiódus hossza minimum 3 év, de igényelhetők 5 vagy 10 évre, valamint a futamidő végéig rögzített kamattal is. A kamatfelár – a kamatnak az a része, amit a forrás beszerzésének ára feletti költségeire felszámít a bank – legfeljebb 3,5 százalék lehet. A védjeggyel ellátott hiteltermékek maximális futamideje maximum 30 év, a törlesztőrészleteknek pedig minden hónapban egyenlőnek kell lennie (kivéve a részletekben folyósított hiteleket, a hitelösszeg teljes folyósításáig). A határidők kapcsán fontos tudni, hogy a hitelbírálati idő az értékbecslés rendelkezésre állásától számított legfeljebb 15 munkanap lehet. A folyósítást pedig a feltételek teljesítésétől számított 2 munkanapon belül meg kell kezdeni. A folyósításig felmerülő és az előtörlesztéshez kapcsolódó díjak is maximáltak.

Itt keresse a minősített lakáshiteleket!

A Minősített Fogyasztóbarát Lakáshiteket a minősítést elnyert bankoknál, takarékszövetkezeteknél, vagy ezek közvetítőinél igényelhetik az érdeklődők. Az egyes hiteltermékek a

www.minositetthitel.hu

oldalon közvetlenül is összevethetők egymással a Termékösszehasonlító menüpont alatt.