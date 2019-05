A monetáris politika nagyura - Ismerje meg Jerome Powellt, a FED elnökét

Jerome Powell, a Federal Reserve új elnöke bizonyos értelemben két világot is kínál Trumpnak. Egyrészt a Janet Yellen által képviselt óvatos, kompromisszumokon alapuló és megfontolt monetáris politikát, másrészt a bankszektor gyakorlati tapasztalatokon nyugvó ismeretét. Janet Yellen, az amerikai jegybank, a Federal Reserve elnöke január 31-én lehúzta a redőnyt. Ekkor volt az utolsó általa vezetett kamatdöntő ülés. Február elsejétől Jerome Powell vezeti a testületet. Yellen nem emelte tovább az irányadó kamatot, nem akarta kényszerpályára terelni utódját. Az amerikai gazdaság lendületesen nő, a Fed nagyon visszafogott kamatpolitikát követ. Jerome Powell, az új jegybankelnök feladata lesz annak eldöntése, hogy mennyire kell óvni a túlhevüléstől a gazdaságot, mennyire kívánja folytatni elődje óvatos kamatemeléseit. Ha a Fed a jövőben túl lassan szigorít, kockáztatja, hogy egy, a 2001-eshez, vagy a 2007-eshez hasonló buborék alakul ki a pénzpiacokon. Powell öreg jegybanki róka, öt éve ül a Fed legfelsőbb döntéshozó testületében. Ez alatt az idő alatt soha nem fejezte ki egyet nem értését a csoport döntéseivel szemben. Így feltételezhető, hogy követi elődje gazdaságpolitikáját. Powell korábban, mielőtt a Fedbe került volna, tisztségviselő volt a republikánus adminisztrációban és elég sok pénzzel támogatta a jobboldal kampányát. Személye ugyanakkor a demokratáknak is elfogadható, egyszer például erősen érvelt a republikánus honatyák azon szándéka ellen, hogy a központi bank felett erősebb kongresszusi ellenőrzés valósuljon meg. Konzervatív oldalról érték is kritikák: azt várták volna Trumptól, hogy a korábbi hagyományokkal élesen szakító új jegybankelnököt választ. Powell a pénzpiacokról jön, de nem közgazdász - jogász. Harminc év óta először fordul elő, hogy az amerikai központi bankot olyan személy vezeti, akinek nincs közgazdász tudományos fokozata. Ugyanakkor a testületen belül sokan mondják, hogy ennél sokkal fontosabb, hogy Powellben megvan a szándék a tanulásra és az alkalmazkodásra.

