A nyerő ötös - Európa legjobb részvényei 2017-ben

Erős éve volt tavaly az európai tőzsdéknek, a részvényvásárlással nem nagyon lehetett mellényúlni. Ám a jó évben is vannak legjobbak, Az ötven legnagyobb európai cég közül öt olyan is akadt, amelyik 30 százaléknál is többet drágult. Az 50 legfontosabb európai részvényt tömöríti az Eurostoxx 50 elnevezésű index. Ha megnézzük 2017 legjobban teljesítő papírjait, azt láthatjuk, hogy öt olyan papír is akadt, amelyik 2017-ben 30 százalék feletti hozamot hozott tulajdonosainak. Természetesen félreértés ne essék, az egyes európai tőzsdéken rengeteg ilyen részvény lehetett, de az igazán nagy papírok közül csak a következő öt fért be ebbe a ketegóriába

ASML

Európa legjobb részvénye volt ez a társaság, ami azért különösen érdekes, mert lehet, hogy még a magyar gazdaság vezetőinek is csak a töredéke hallott róla. Sőt, talán még a városról sem, ahol működik, vagy a termékekről sem, amelyeket gyárt.

Pedig az ASML Holding nem kicsi cég, egy olyan holland központú konglomerátum, amely a félvezetőgyártáshoz gyárt műszereket. A székhelye Veldhovenben működik, és ennek az a furcsa sajátossága van, hogy a városnak kevesebb lakosa van, mint ahány munkavállalója a cégnek.

A főleg áramkör-rajzolókat gyártó cég a chipgyártás iparágának aktuális helyzetétől függ, és tavaly 15 ezer emberrel ért el 9 milliárd eurós forgalmat, és ami forgalom-, illetve létszámarányosan még szebb, 2 milliárd eurós nyereséget is. (Magyarra lefordítva ebben a cégben minden alkalmazott, még a portás és a takarítónő is évi 45 millió forgalmat generál egy évben).

A cég most nagyon menetel, a tavalyi 36 százalékos drágulását, már az év eddig eltelt részében is megfejelte 15 százalékkal. Pedig egy időben, amikor a chipgyártás veszített a vonzerejéből, komoly átszervezéseket és elbocsátásokat kellett eszközölni, de azóta nagyon magára talált a társaság.

LVMH

Megint egy rövidítés, és ha azt mondjuk LVMH, akkor megint egy ismeretlen nevű cég, sokan vakarhatják a fejüket, hogy melyik is ez a társaság. Ám ha a rövidítést kibontjuk, és a Moët Hennessy Louis Vuitton márkákat emlegetjük, akkor sokaknak leeshet a tantusz, hogy a világ vezető luxuscikkgyártójáról van szó. Divat, illat, ital, ékszer, óra – rengeteg szuper márka, és viszonylag nagy nyereség, 37 milliárd eurós forgalomra, 10 százalék feletti profit jut a cégnél. Tavaly például elsősorban az óra és az ékszer dobbantott, ezek az ágazatok tíz százalék feletti mértékben növelték eladásaikat. Ahogyan az sem lehet meglepetés, hogy a gyorsan izmosodó gazdagréteggel leírható Kína, illetve India volt a növekedés motorja. A részvény egy év alatt 36 százalékkal drágult

A cégnek azért nehézségei is akadtak, vezető tulajdonosa ugyanis az a Bernard Arnault, aki tavaly sokat veszített reputációjából, hiszen kiderült róla, hogy bonyolult offshore-struktúrákkal rejtegette adóparadicsomokba a vagyonát.

Ám a jövő ígéretes, egyelőre szól a zene, semmi nem utal arra, hogy a feltörekvő gazdaságokban megállna a középréteg szélesedése.

E.On

A további három cég már itthon is ismert márkákat takar. A német áram- és gázóriás egész kelet-Közép-Európában ismert, és bár külföldi és nem-állami szereplőként valamelyest csökkent a hazai aktivitása, még mindig jelentős szereplő Magyarországon is. Tavaly nagyon jó éve volt, 35 százalékkal gyarapította kurzusát, de az idei év eddig eltelt pár napjában már esett a kurzusa, és az elemzők szerint jelenleg kisebbek a profitkilátásai.

Airbus

A nagy európai repülőgépgyártó, vagyis az Airbus a dobogóra már nem fért fel, de 32 százalékos drágulása így is impozáns. A részvényemelkedés fő hajtóereje alighanem az Egyesült Arab Emírségektől elnyert gigantikus, 16 milliárd dolláros megrendelés volt. A cég ott van a személyszállító gépek mellett a katonai, a teherszállító gépek és a helikopterek piacán, és jól jellemzi az iparág erős helyzetét, hogy az Egyesült Államokban pedig éppen a nagy versenytárs, Boeing lett a legjobb 2017-es részvény. Miképpen az LVMH, úgy az Airbus is francia központi, csak amíg az előbbi Párizsban, addig utóbbi Toulouse-ban rendezkedett be.

Vinci

Egy holland, egy német és három francia. Igen, a lista ötödik helyezettje is egy francia cég lett, a Vinci építőipari óriás 31 százalékkal emelkedett tavaly, Itthon kevésbé ismert, pedig az építőipar egyik legnagyobb holdingja, 100 országban működik, 180 ezer embert foglalkoztat, és tavaly közel 40 milliárd forintot ért el. Az idei megrendelés-állománya alapján 2018-ban is erős éve lesz.

És a vesztesek

