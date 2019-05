A tőzsde Spanyolországban tartaná Katalóniát

A madridi tőzsde minden apró Katalóniával kapcsolatos hírre gyorsan reagál, és az elmúlt hónapok eseményeinek tükrében, teljesen egyértelmű, hogy a tőkepiac a status quo, vagyis az egységes Spanyolország híve. Érdekes követni, ahogyan az IBEX 35, vagyis a spanyol tőzsdeindex az elmúlt hetekben egyáltalán nem a szokásos útját járta, vagyis a nagy európai tőzsdeindexekkel azonos irányba mozgott, hanem mindig arra reagált, hogy milyen hírek jönnek Barcelonából. Amikor korábban egyszer már arra számítottak a politikai elemzők, hogy Katalónia kikiáltja a függetlenségét, de az elmaradt, akkor az IBEX 35 kilőtt felfelé. Amikor aztán mégis kikiáltották a katalánok a függetlenségüket, az index zuhant. Legújabban pedig az okozott megnyugvást és szárnyalást, hogy Carles Puigdemont katalán elnök Brüsszelbe menekült és a spanyol kormány által kihirdetett időközi választásokon az előrejelzések szerint megerősödtek az egységpártiak és meggyengültek a szeparatisták. A gazdaság és a tőzsde általában is szeretik a nyugalmat és a folytonosságot, de most azért is különösen egyértelmű a tőzsde voksa, mert a katalán elszakadási kísérletek kifejezetten bankellenes vonalat vettek, ezért több bank is elköltözni kényszerült Barcelonából. Amikor a kiválás esélye csökken, rendre ezek a részvények, így a Banco de Sabadell, illetve a CaixaBank árfolyamai ugranak meg a legjobban. A részvénypiacokhoz hasonlóan reagáltak a kötvénypiacok is. Puigdemont nagy futása után a 10 éves spanyol kötvény hozam 10 bázisponttal, 1,48 százalékra csökkent, ami a kötvénypiacon az optimizmus jele.