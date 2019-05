A vállalkozás, amely tönkreteszi a bankokat

Az Ant Financial tavaly több pénzt kezelt, mint a Mastercard, a tulajdonában van a világ legnagyobb pénzpiaci befektetési alapja és több millió embernek hitelez. Az online fizetési platform 2017-ben több mint 8 ezer milliárd dollár forgalmat bonyolított le - ez több mint a kétszerese a német GDP összegének. A cég a világ legnagyobb pénzügyi-technológiai cégévé vált innovációi révén. Ilyen például az, hogy mobiltelefonról olyan könnyű biztosításokat vásárolni, mint mondjuk strandpapucsot. Az Ant applikációjával akár hetekig lehet úgy élni, hogy nem használunk készpénzt. A siker, ahogy az már lenni szokott, meghozta az ellenségeket is. A hagyományos kínai bankrendszer szereplői azzal vádolják a vállalkozást, hogy elszívja előlük az ügyfelek betétjeit, így arra kényszeríti őket, hogy magasabb kamatot fizessenek. A gyengébb üzletmenet bankfiókok bezárásához és ATM-ek megszüntetéséhez vezet. Jelzésértékű, hogy a kínai állami tévé egyik kommentátora az Ant pénzpiaci alapját egy “a bankok vérét szívó vámpírhoz” hasonlította. A hatóságokat aggasztja a túl nagyra - és tőlük túl függetlenre - nőtt óriás, el is kezdték korlátozni tevékenységét. A kínai jegybank például megakadályozta azt, hogy az Ant adósminősítési hálózatot építsen ki az országban. A cég számára ez évek óta nagyon várt lépés lett volna, hisz így sokkal hatékonyabban végezhette volna hitelezési tevékenységét. A hatóságok megtiltották azt is, hogy intézményeknek, például vállalatoknak, vagy más bankoknak hitelezzen. Az Ant terjeszkedését gátló intézkedés lehet az is, ha a jegybank pénzügyi holdingnak minősíti a céget. Így meg kellene felelnie a bankokkal szemben is megkövetelt tőkemegfelelési szabályoknak. Ez érzékenyen érintené a cég nyereségét, amely tavaly 2 milliárd dollárnak megfelelő jüan volt, nagyjából 10 milliárd dollár árbevétel után. A befektetők minden esetre optimisták, a magántulajdonú vállalatot 150 milliárd dollárra értékelik, ami a kétszerese a 2016-ban, egy tőkebevonási tranzakció során kialakult értéknek. (Mellesleg több mint a Goldman Sachs tőzsdei kapitalizációja.) A történet legnagyobb kérdése az, hogy egy ilyen gyorsan, ilyen naggyá növő pénzügyi vállalat eddig miként tudta kikerülni a szoros szabályozást. Az Ant persze tagadja, hogy bankként viselkedne: szerintük egyszerűen arról van szó, hogy találtak egy piaci rést, olyan szolgáltatásokat kínálnak az ügyfeleknek, amelyeket a bankok nem. Azzal érvelnek, hogy nem saját tőkéjükből nyújtanak hiteleket, csupán találkozási platformot kínálnak a hitelező pénzintézeteknek és a hitelt felvenni óhajtó ügyfeleknek - csökkentve ezáltal mindkét szektor kockázatát. Az Ant külföldön is próbálkozik, tevékenységét az online pénzügyi elszámoló felület, az Alipay rendszereire építve. Az Egyesült Államokban azonban az idén lemondtak egy pénz-átutalási cég, a MoneyGram International felvásárlásáról, miután tevékenységüket egy nemzetbiztonsági érdekeket vizsgáló cég veszélyesnek minősítette. Az Ant túl nagyra növése óvatosságra intette a kínai online szektor több óriását is. Így például az e-kereskedelmi JD.com, vagy a kereső motoráról ismert Baidu visszavettek terveikból, hogy felületeiken pénzügyi szolgáltatásokat kínálnak. Becslések szerint az Ant alapját képező Alipayt 620 millióan használják. Felmérések szerint aki egyszer rákapott a virtuális pénztárcára, több nem megy vissza a bankfiókba. Az Ant története 2004-ben kezdődött, amikor az Alibaba létrehozta az Alipayt, hogy simábban menjen az online vásárlás. Az alapító, Jack Ma se nagyon zavartatta magát attól, hogy az Ant elszámolóházi tevékenysége a kínai pénzügyi rendszer szürke zónájában terjeszkedik. “Ha valakinek börtönbe kell majd mennie ezért, az én leszek” - mondogatta kollégáinak.

Ahogy az Alipay forgalma nőtt, a cégvezetés egyre jobban ráérzett arra, hogy nagyobb falatot is ki lehet harapni a pénzügyi tranzakciókból. Jack Ma egy 2008-as interjújában hangoztatta, hogy a nagy állami bankok a nagy állami vállalatokat szolgálják ki, így a kisebb cégeknek és a magánszemélyeknek nyújtott pénzügyi szolgáltatások elégtelenek. “Ha a bankok nem változnak, majd mi megváltoztatjuk őket” - mondogatta, aztán egyszer csak az Alibaba egyik leánycége elkezdett kisvállalatokat hitelezni.

Az Alipayt 2010-ben kivette az Alibabából, külön céggé vált. Az új vállalat 2013-ra már több milliárd dolláros forgalmat bonyolított le. Ekkor jött az ötlet, hogy a cégnél a különböző fizetési tranzakciók gyorsabb lebonyolítására pénzüket parkoltató kisvállalatok és magánszemélyek részére állítsanak fel egy befektetési alapot. Ez mindkét félnek jó, hisz addig sem áll haszontalanul a pénzük, míg létre nem jön valamilyen adásvétel. Az alapnak a 2013. júniusi indulás első napjaiban már több millió ügyfele volt. A nagy kereslet annak volt köszönhető, hogy rövid lejáratra szóló fix hozamaikat pár bázisponttal a kereskedelmi bankok rövid lejáratú betéti kamatai fölé tették.

Aztán 2014-ben Jack Ma elhagyta az Alibaba vezérigazgatói székét - az elnökit megtartotta -, és az Alipayt átnevezték Antnak. A stratégia nagyot változott, elsősorban a mobiltelefonos tranzakciókra koncentráltak - ekkor kezdődött az igazi növekedés.

Ant

620

PayPal 244

Ant

8,8

Mastercard

5,2

Ant

219

J.P. Morgan

134

Forrás: The Wall Street Journal