Algoritmus vagy üzletkötő döntsön a befektetéseknél?

A Bank of America Merryll Lynch egy quant céggel kötött együttműködést, ami jelzi, hogy merre tart a Wall Street. A quant(itative) fund, kvantitatív befektetési alapok, vagy cégek, olyan vállalkozások, amelyek számítógépes modelleket dolgoznak ki arra, hogy egy adott befektetés attraktív-e vagy sem. Egy tisztán quant alapon működő cégnél a modell dönti el, hogy az adott terméket venni kell vagy eladni. (Számos alapnál azért meghagyják a portfólió menedzsernek a végső döntés jogát.) Az amerikai Manoj Narang, aki az idén hozta létre a MANA Partners nevű quant fundot, alapított egy leányvállalatot, amely pénzügyi termékeket dolgoz ki a tőzsdei kereskedési adatok alapján. A Bank of America arra használja a cég szimulációs termékeit, hogy tesztelje a saját kereskedési algoritmusait. A MANA egy szélesebb trendet szimbolizál: a nagy, sok termékkel foglalkozó befektetési bankok új utakat keresnek: hatékonyságuk javítása érdekében gyakran állnak össze startup cégekkel. A Bank of America esetében a tesztek legfontosabb célja azt vizsgálni, hogy a jövőre bevezetendő új európai pénzügyi szabályozás (MiFID II.) keretein belül miként működnek az algoritmusaik. Az európai szabályozást azért vizsgálták felül, hogy a pénzpiacokon kereskedők ne okozhassanak véletlenül heves ármozgásokat. Manoj Narang szerint a quant alapoknak az a nagy előnye, hogy náluk a technológia profit centerként viselkedik, nem pedig költségelemként, mint más cégeknél. Ez lehetővé teszi azt, hogy sokkal többet invesztáljanak a technológiai fejlesztésbe, mint a hagyományos felállásban, ahol a high-tech fejlesztések a kereskedésen elért profitot terhelik.