Amerikai elemzők top 3 részvénye

Melyik az a három részvény, amelyet megvehetsz, majd nyugodtan becsukhatod a szemed? Az amerikai elemzők top 3 kedvenc hosszú távú befektetése két itthon is jól ismert cég, vagyis Warren Buffett Berkshire Hathawaye és a Google-t birtokló Alphebet mellett az Iron Mountain nevű cég lett. Az Iron Mountain, vagy magyarul „vashegy” úgy hangzik, mint valami nagyon régimódi vállalat, amelyik vasérccel, esetleg bányászattal foglalkozik. És, nem is tévedünk nagyot, legalábbis, ha a kezdetekre gondolunk, mert a cégalapító, Herman Knaust hatvan évvel ezelőtt valóban egy használaton kívüli New York állambeli vasércbányában kezdett gombatermesztéssel foglalkozni. Mára a profil jelentősen átalakult, a cég adatmentéssel, tárolással, szkenneléssel foglalkozik, és valóban a legkiegyensúlyozottabb, a legstabilabb állócsillaga lett a New York-i Értéktőzsdének. Az Iron Mountain információ-tárolására és kezelésére specializálódott üzlete ugyanis tényleg sziklaszilárd, a kereslet folyamatosan növekszik, a 230 ezer ügyfél, köztük az ezer legnagyobb amerikai cég 95 százaléka rendkívül hűséges. Befektetői szempontból pedig különösen vonzó a cég 6 százalékhoz közelítő osztalékhozama, talán ezért is ajánlották az amerikai befektetők hosszútávon is vételre a céget.