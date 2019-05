Az innovatív gyógyszergyártók üdvözlik a kormány és az MNB javaslatait

Az Egyesület egyúttal bízik abban, hogy a megvalósításhoz a kormány megfelelő forrásokat is biztosít, így például a gyógyszerkassza is növekedhet, tekintettel arra, hogy a gyógyszerkiadások az elmúlt 12 évben reálértéken nem emelkedtek. A gyógyszerekre fordított nettó magyar közkiadás mértéke elmarad még a visegrádi országok átlagától is, miközben a gyógyszeripari szereplők különadók formájában mára már a kassza ötödét állják.

Holchacker Péter, az AIPM igazgatója a magyar innovatív gyógyszergyártók nevében üdvözölte, hogy a Magyar Nemzeti Bank stratégiai javaslatai közé bekerült az innovatív terápiák alkalmazásához szükséges források előteremtésének szándéka, amit az innovatív gyógyszeripar maximális partnerséggel és szakmai segítséggel kíván támogatni.

Az Innovatív Gyógyszergyártók Egyesülete (AIPM)

Az 1992-ben alapított Innovatív Gyógyszergyártók Egyesülete (AIPM) 26 kutatás- és fejlesztésorientált gyógyszeripari vállalatot tömörít Magyarországon, melyek értékben a hazai gyógyszerforgalom több mint 50 százalékát adják, tevékenységükkel pedig a GDP közel 1 százalékához járulnak hozzá.

Tagvállalatai a gazdaság és az egészségügy jelentős befektetői a Magyarországon megvalósuló kutatások és klinikai vizsgálatok révén. Az Európai Gyógyszergyártók és Egyesületek Szövetségének (EFPIA) tagjaként az AIPM egyik legfontosabb célkitűzése, hogy minél több magyar ember férjen hozzá a modern felfedezéseken alapuló gyógyászati megoldásokhoz. www.aipm.hu

Az innovatív gyógyszerek és gyógyszergyártók

Az innovatív vagy originális gyógyszerek egy adott betegség kezelésére a legújabb hatóanyaggal rendelkező, így a ma ismert leghatékonyabb terápiák. Az innovatív gyógyszergyártók korábban gyógyíthatatlannak tekintett betegségek kezelésére kínálnak hatékony, a legmodernebb orvostudományi eszköztár felhasználásával kifejlesztett készítményeket. Gyógyszerfejlesztési munkájuk eredményeként az elmúlt 30-40 évben számos betegség (pl. kardiovaszkuláris, onkológiai betegségek, AIDS) vált gyógyíthatóvá vagy hatékonyabban kezelhetővé.

Egy innovatív gyógyszer kifejlesztési költsége legalább 300 milliárd forint, és legkevesebb 10 évig tart. A népegészségügyi szempontból kiemelt fontosságú betegségek jelentős része innovatív gyógyszerek nélkül nem kezelhető hatásosan és költséghatékonyan.

A Magyarországon végzett gyógyszerfejlesztési klinikai vizsgálatok döntő többsége az innovatív gyártók megbízásából indul, és ezek évente közel 100 milliárd forint hozzáadott értéket jelentenek a magyar gazdaságnak. Az innovatív gyógyszeripari vállalatok árbevételük átlagosan 15,1 százalékát fordítják kutatás-fejlesztésre.