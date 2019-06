Az MNB delegációja is részt vett a sanghaji Lujiazui Forumon

Matolcsy György, a Magyar Nemzeti Bank elnöke magas szintű jegybanki delegáció élén vett részt Kína egyik legrangosabb pénzügyi fórumán, a Lujiazui Forum-on, amely a minőségi gazdasági növekedésre és a nemzetközi pénzügyi központok je-lentőségére fókuszált. A látogatás során a jegybank elnöke előadást tartott a Fudan Egyetemen is, továbbá egyeztetést folytatott Xu Ningsheng-gel, a Fudan Egyetem rektorával és Liu Liange-gel, a Bank of China elnökével.

A Magyar Nemzeti Bank Matolcsy György MNB elnök vezette delegációja részt vett a Sanghajban 2019. június 13-14-én immáron 11. alkalommal megrendezett Lujiazui Forum-on. A fórum idei főtémája a sanghaji nemzetközi pénzügyi központ fejlődésének felgyorsítása és a minőségi gazdasági növekedés elősegítése volt. Matolcsy György előadásában a technológiai innovációval és a fenntartható fejlődéssel összefüggésben a pénz és a pénzügyi rendszer 21. századi változásairól, irányairól beszélt, mint a minőségi gazdasági növekedés egyik fontos eleméről.

A Lujiazui Forum Kína egyik legrangosabb pénzügyi fóruma, amely először 2008-ban került megrendezésre. A fórum célja a nemzetközi pénzügyi együttműködés elősegítése, a kínai piaci nyitás, valamint a pénzügyi reform támogatása.

A platformot Sanghaj város pénzügyi központjáról nevezték el, a kezdeményezés egyik kiemelt célja pedig, hogy Sanghaj a fórum segítségével a világ vezető pénzügyi központjává váljon. A fórum a kínai jegybank (People’s Bank of China – PBOC), Sanghaj város önkormányzata, a Kínai Bank és Biztosítási Felügyeleti Bizottság (CBIRC) és a Kínai Értékpapír-felügyeleti Bizottság (CSRC) közös szervezésében, Guo Shuqing, a CBIRC elnökének és Ying Yong, Sanghaj város polgármesterének társelnökletével valósult meg.

Az idei fórumon a társelnökök mellett felszólalt többek között Liu He miniszterelnök-helyettes, Yi Gang, a PBOC elnöke, Yi Huiman, a Kínai Értékpapír-felügyeleti Bizottság (CSRC) elnöke, Pan Gongsheng a PBOC alelnöke és a kínai devizapiaci hatóság (SAFE) vezetője, Huang Hongyuan, a Sanghaji Értéktőzsde elnöke, Xie Duo a Selyemút Alap elnöke, Eric Jing az Ant Financial Services Group elnök-vezérigazgatója, K. V. Kamath, az Új Fejlesztési Bank (NDB) elnöke, valamint Zhou Xiaochuan a kínai jegybank korábbi elnöke is.

Június 13-án Matolcsy György előadást tartott a Fudan Egyetemen is a szolgáltatások változó szerepéről a digitalizált világban. Ezt követően a Fudan Egyetem rektorával, Xu Ningsheng-gel folytatott megbeszélésen áttekintették az MNB-Fudan Egyetem-Corvinus Egyetem közös, 2019 februárjában elindult MBA programjának eddigi tapasztalatait, valamint a jövőbeni együttműködési lehetőségeket.