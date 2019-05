Bank of America: Vétel!

Bármennyire is meglepő lehet, 140 százalékos részvénydrágulás után az elemzők még mindig vételre ajánlják a Bank of America részvényeit. A kurzus 2016 elején jutott mélypontra, innen érte el az említett felívelést. Nemcsak a méretes drágulás miatt adódhatna a feltételezés, hogy innen már csak nem halad tovább az ár. Az észak-karolinai központtal működő, de Egyesült Államok szerte hatalmas toronyépületekkel rendelkező gigabank ugyanis elvileg a múlt intézménye. 200 ezer alkalmazott, mindenevő óriás. De a pozitív elemzések mégis azt emelik ki, hogy a Bank of America bátran és jó érzékkel fektetett az elmúlt években a technológiába, a hatékonyság növelésébe és a kockázatkezelés fejlesztésébe. A részvényár még egy ekkora áremelkedés után is csak 1,1-szerese a könyv szerinti értéknek, amely még a hagyományos bankoknál is lesújtóan alacsony árazás. Ami pedig a jövőt illeti, a tőkeiac ugyan tart a FED kamatemeléseitől, de a bankoknak a nagyobb hitelmarzsok miatt ez azért inkább jó lenne. Ahogyan az is, ha a republikánusok betartják az ígéretüket, és csak átverik a bankoknak kedvező adóváltoztatásaikat.