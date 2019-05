Beszállnának a banküzletbe a telekom cégek - de mit szólnak ehhez a bankok?

A francia Orange telekom óriás saját bankszolgáltatást indított. Célja, hogy a francia piacon 25 százalékos részesedést érjen el. A telekomszolgáltató egyrészt az okostelefonok elterjedésére épít, másrészt arra kényszerül, hogy alternatív bevételi forrásokat keressen az öldöklő telekompiaci háborúban. Az Orange döntése kihívás elé állítja az online bankokat, hiszen ez az első nagy, ágazaton kívüli szereplő, amely megjelenik ezen a piacon. A telekomszektor többi nagyágyúja kísérleti nyúlként tekint az Orangre-ra, ha sikeres lesz, azon nyomban megindulnak ők is. Az ötlet egyébként onnan jöhetett, hogy Andé Coisne, a társaság vezérigazgatója volt az, aki korábban az ING és a Credit Agricole francia online bankjait beindította. Az új bank kicsiben kezdi, egyelőre 25 ezer ügyféllel - ez szinte elenyésző a társaság 21 millió mobil-felhasználójához képest. Franciaországban tavaly csaknem 800 millió online bankos tranzakciót hajtottak végre az egy évvel korábbi 580 millió után - derül ki az Európai Központi Bank statisztikájából. Az Ernst & Young tanácsadócég előrejelzése szerint a következő 10 évben az online bankolásra áttérő ügyfelek száma 17 millióra szökhet fel. A telekomcégek terjeszkedését a bankszektorban az EU változó szabályozása is segíti. A jövő évtől ugyanis a banknak az általuk gyűjtött ügyfél-adatokat elérhetővé kell tenniük más társaságok számára is - feltéve, ha ebbe az ügyfelek is beleegyeznek. Ez segíthet az Orange-nak és a mintáját követő többi cégnek abban, hogy leendő ügyfeleiket azonosítsák. A francia cég eddig is végzett már pénzügyi szolgáltatásokat, de önálló banki tevékenységbe még nem kezdett. A pénzügyi szolgáltató ágazat idei árbevételét 400 millió euróra teszik, ennek a fele Afrikából jön. Afrika a mobilbankolás paradicsoma, a felnőtt lakosság nagyjából 12 százalékának van ilyen számlája. Ez globálisan 2 százalékot jelent. A telekom szolgáltatók régóta próbálják ezt a sikert a fejlett piacokon is megvalósítani, eddig azonban jobbára már létező bankokkal kötött partnerségekkel kísérleteztek. Az online bankpiacra való betörés nem elhanyagolható hozadéka lehet az is, hogy javul a szolgáltatók ügyfélmegtartási képessége. Ezt eddig mindenféle “selyemcukorkával” próbálták meg elérni - például ingyen hozzáférést adtak a zenei vagy film streaming cégekhez, vagy exkluzív sportközvetítésekhez. Sokkal erősebb kötődést hozhat létre viszont ha az ügyfél a cégnél bankol, ráadásul nem kell milliókat kifizetni 2-3 éven belül amúgy is lejáró közvetítési-sugárzási jogokért. Az Orange felhasználói november 2-től azonnali mobilbankszolgáltatást, ingyenes betéti kártyát és a hozzájuk tartozó számlákat kapnak. A kölcsönöket és a biztosításokat várhatóan jövőre kínálják.