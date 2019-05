BÉT: erős nyárvégi kereslet, emelkedő árak

Némi nyári helyben topogás után augusztusban újra optimizmust lehetett tapasztalni az Egyesült Államokban. Az európai piacok már kevésbé voltak sikeresek, az olasz, a német és a francia piac is még ereszkedett. A feltörekvő piacok sem voltak túl attraktívak, mert a helyi devizák gyengültek. Szerencsére Magyarország ezúttal inkább a tengerentúli trendet követte, a Budapesti Értéktőzsde részvényszekciójában emelkedtek az árak, elsősorban a blue chipek, közülük is különösen a Richter Gedeon javított sokat ebben a hónapban. A BUX összességében 35742 pontról, 37°233 pontig ívelt felfelé. A 190,2 milliárd forintos augusztusi forgalom és a 8,6 milliárd forint átlagos napi forgalom is meghaladta az előző havi értékeket, de azért láttunk már ennél erősebb havi értékeket is. A brókerrangsorban a Concorde zárt ezúttal is az élen, őt a Wood & Company és az Erste követte. Janus-arcú volt az augusztus a világ tőkepiacain. Az Egyesült Államokban kifejezetten pozitív volt a befektetői hangulat, a befektetőket elsősorban Jerome Powell Fed-elnök beszéde nyugtatta meg a Jackson Hole-i konferencián. A szónoklatot ugyanis úgy fordították le az elemzők, hogy a Fed várhatóan nem gyorsít a kamatemelések ütemén. Bizonytalanságot okozott ugyanakkor a Tesla tőzsdei jelenlétével kapcsolatos pávatánc is, végül az elektromos autógyártó a tőzsdén maradt, ami javította a befektetői bizalmat. Miközben az amerikai indexek csúcsokat döntöttek, a feltörekvő piacok gyengélkedtek. A török devizakrízis nyomában más emerging market devizák is veszítettek értékükből. Magyarország ezúttal nem csatlakozott más feltörekvő és más európai tőzsdék negatív trendjeihez, Budapesten inkább optimizmust lehetett tapasztalni. A befektetők üdvözölték a változatlan monetáris kondíciókat, a jellemzően pozitív féléves kibocsátói gyorsjelentéseket, és még az sem szegte a befektetők kedvét, hogy egyelőre elmaradt Magyarország várva várt felminősítése. Augusztusban a Budapesti Értéktőzsde indexe összességében felfelé mozgott, végül 4,2 százalékkal, 35°742 pontról, 37°233pontig emelkedett. A Budapesti Értéktőzsde szempontjából mindig pozitív hír, ha új kereskedőt köszönthetünk a tőzsdetagok között, augusztusban a cseh Patria Finance nyert kereskedési jogot a részvényszekcióban. A BÉT azonnali részvényszekciójában ezúttal a Richter Gedeon szerepelt a legjobban, a gyógyszercég árfolyama 11,5 százalékot emelkedett. Jól muzsikált a MOL, 6,6 százalékos drágulással és a Magyar Telekom is, amely 4,2 százalékkal lépett feljebb. Valamennyi cégről elmondható, hogy inkább pozitív meglepetéssel szolgáltak a féléves riportjaikban, igaz ez az OTP-ről is elmondható volt, ugyanakkor a piacvezető kereskedelmi bank részvényei csak 0,4 százalékkal drágultak. A kisebb forgalmú papírok közül ezúttal többen is intenzíven estek. A Waberer’s 22,6 százalékos havi áresése vélhetően azt jelezte, hogy a befektetők jobb eredményre számítottak a logisztikai csoport riportjától. Szintén 20 százalék felett zuhant az Est Media és a SET. A forgalmi listát szokás szerint az OTP vezette 98,5 milliárd forintos forgalommal, a MOL 34,8 milliárd forintos és a Richter Gedeon 42,9 milliárd forintos forgalma is kiemelkedő maradt. A negyedik blue chip, vagyis a Magyar Telekom iránt most nem volt akkor befektetői érdeklődés, az Opus Global kereskedési aktivitása meg is előzte a telefonpapírt. Az összesített augusztusi részvényforgalom 190,2 milliárd forintot tett ki, amely a júliusi 169,4 milliárd forintos forgalmi értékhez viszonyítva előrelépést jelent. A napi átlagos kereskedési forgalom (8,6 milliárd forint) szintén „legyűrte” a megelőző hónap 7,7 milliárd forintos átlagos kereskedési értékét, ám az egy évvel korábbi 9,2 milliárd forintos bázishoz képest ez némi visszalépést jelentett. A befektetési szolgáltatók versenyében a 106,9 milliárd forintos duplikált forgalmat elérő Concorde Értékpapírt ezúttal nagyon megszorongatta a 102,4 milliárd forintot összehozó Wood&Company. Az Erste pedig ezúttal 59,4 milliárd forintos értékkel léphetett fel a képzeletbeli dobogó harmadik fokára.