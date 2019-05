Biztonságosabbá teszi az ingatlanalapok működését az MNB

A Magyar Nemzeti Bank ajánlást jelentetett meg honlapján a nyilvános, nyílt végű ingatlanalapokról azután, hogy több körben egyeztetett az érintett szakmai érdekképviseletekkel, így a Befektetési Szolgáltatók Szövetségével és a Befektetési Alapkezelők és Vagyonkezelők Magyarországi Szövetségével.

A jegybank – a kisbefektetők és az alapkezelési piac biztonsága, illetve sérülékenysége csökkentése érdekében – elvárja, hogy a 2019. május 15. után nyilvántartásba vett nyilvános, nyílt végű ingatlanalapok, illetve a korábbi ilyen ingatlanalapok új sorozatai befektetési jegyei (ideértve a folyamatos forgalmazás keretében történő forgalomba hozatalt, értékesítést is) minimum 180 naptári nappal azután legyenek visszaválthatók, hogy a befektető erre megbízást ad. Jegybanki elvárás az is, hogy az alapkezelők állapítsanak meg forgalmazási maximumot a már meglévő, rövidebb (ma jellemzően 3 napos) visszaváltású érintett sorozataik befektetési jegyeiknél, s ha az ajánlás céljai érdekében indokolt, azt fokozatosan csökkentsék is. Az alapkezelőknek mindennek megfelelve május közepéig kell hatályba léptetniük kezelési szabályzataikat.

Fontos hangsúlyozni, hogy az ajánlás semmilyen formában nem érinti a befektetőknél lévő, korábbi kibocsátású ingatlanbefektetési jegyeket, s azoknak az eredeti szerződéses feltételekben szereplő jelenlegi rövidebb határidejű visszaválthatóságát.

Az MNB új szabályozása közelíti az ingatlanalapok befektetési jegyeinek likviditását a mögöttük lévő alapok eszközeinek (hazai és külföldi ingatlanok, azokhoz kötődő vagyoni jogok, ingatlantársasági részesedések) likvidálhatóságához, azaz készpénzzé tehetőségéhez. A gyorsan értékesíthető részvényekhez, kötvényekhez képest az ingatlanok likviditása ugyanis sokkal alacsonyabb, miközben az ingatlanalapokban nagyon magas az e piaci folyamatokat, jellemzőket kevésbé ismerő kisbefektetők aránya.

A jövőbeni ingatlanbefektetési jegyek visszaválthatóságának megnövelése tehát azt a tudatos fogyasztói, befektetői magatartást erősíti, amelyik tisztában van az ingatlanalapok (más instrumentumokhoz képest) eltérő likviditási jellemzőjével, ugyanakkor mégis ki akarja használni az ingatlanfejlesztésekből, ingatlanhasznosításból származó hozamokat, s ezért választja e befektetési formát.