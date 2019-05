Black Friday: kereskedőknek ad kedvezményt az Erste

Kedvezménycsomaggal készül az Erste Bank a Black Friday-re. A jeles napra rendre különféle akciókkal készülnek a kereskedők, ám a bank jóvoltából most ők kapnak kedvezményeket– és nem csak egyetlen napon. A pénzintézet új számlacsomagjával a bank kisvállalkozó ügyfelei jelentősen csökkenthetik a számlaforgalommal járó költségeiket. A reálbérek gyors emelkedése nyomán folyamatosan élénkül a boltok forgalma. A KSH adatai szerint az első kilenc hónapban 6,5 százalékkal bővült a hazai kiskereskedelmi üzletek forgalma az előző év azonos időszakához képest. Egy kisvállalkozás számára ugyanakkor az árbevétel gyors növekedése kihívást is jelent, a megnövekedett készpénz- és számlaforgalom a számlavezetési költségek emelkedésével járhat. „Az Erste Bank tapasztalata szerint kereskedelemmel foglalkozó kisvállalkozások havonta átlagosan csaknem kétszer annyi elektronikus utalást indítanak, mint az egyéb területen működő cégek, és négyszer annyi készpénzt fizetnek be a bankfiókban a számlájukra. Az export-import érdekeltségű kereskedők, valamint a vendéglátóipari vállalkozások esetében pedig nem csak a forint készpénzforgalom kiugró, de a valutaforgalom is a kétszerese az átlagnak” – mondja Erdei Zsuzsa, az Erste Bank kisvállalkozásokkal foglalkozó területének vezetője. A pénzintézet ezt figyelembe véve állította össze legújabb csomagját, az Erste Black Friday Kereskedői Számlacsomagot, amelyet a kereskedők mellett a vendéglátás- és szálláshely-szolgáltatók is igénybe vehetnek. A számlacsomagot a Black Friday napján, november 23-án vezeti be a bank, a csomagba foglalt kedvezmények azonban egész évben elérhetőek függetlenül attól, hogy az ügyfél mikor nyit számlát Az Erste Bank a legújabb számlacsomagjában az elektronikus utalások, a pénztári illetve zsákos forint készpénz-, valamint a pénztári valuta befizetések díjából nyújt kedvezmény. Az Erste Black Friday Kereskedői Számlacsomaghoz kapcsolódó három kedvezményből a kisvállalkozások havi 1,5 millió forintos számlaforgalomig egyet, 1,5-5 millió forint között kettőt választhatnak, míg havi 5 millió forint felett mindhármat igénybe vehetik. A kisvállalkozások számára rendkívül fontos, hogy a pénzügyi termékek, a hitelek, számlacsomagok egyszerűek, könnyen átláthatóak, gyorsan igénybe vehetők legyenek. Az Erste Bank ennek megfelelően alakította ki a Black Friday számlacsomagot, amelynél a kedvezmények igénybevételének sorrendjét az ügyfelek maguk határozhatják meg – vagyis választhatnak, hogy számukra a három közül melyik járjon biztosan, és melyeket kapják meg akkor, ha elérték az másfél- vagy éppen az ötmillió forintos forgalmi limitet. A számlavezető rendszer a havi forgalom alapján, a tárgyhó utolsó napján számolja majd ki a kedvezményeket, amelyek automatikusan járnak a kereskedelemmel foglalkozó vállalkozásoknak.