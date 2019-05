Csökken a hitelkártyák népszerűsége

A bankkártyás vásárlások hazai terjedését tekintve az idei esztendő biztosan mérföldkőnek számít majd. Erre lehet következtetni abból, ahogyan a második negyedéves adatok alakultak. A Magyar Nemzeti Bank (MNB) által a napokban nyilvánosságra hozott friss számok azt mutatják, hogy a hazai kibocsátású plasztik lapokkal lebonyolított vásárlások mennyisége és értéke – egy éves időtartamot tekintve – soha nem nőtt akkora mértékben, mint 2016 és 2017 negyedik és hatodik hónapja között. A második negyedévben 1066 milliárd forint összértékben vásároltak a magyar polgárok, ami közel 152 millió tranzakciót jelentett. Ez a két adat 25, illetve 26 százalékos növekedést jelentett az előző év azonos időszakához képest: ekkora ugrásra eddig még nem volt példa. Ha átnézzük az MNB által közölt részletesebb adatokat, további érdekességekre bukkanhatunk. Egyértelműen látható például a hitelkártyák népszerűségének visszaesése a folyószámlákon lévő fedezetet használó úgynevezett betéti kártyákhoz képest. Ezekkel a plasztikokkal bonyolították a második negyedévben a forgalom 86 százalékát, amelynek értéke 27 százalékkal nőtt egy év alatt. S bár a hitelkártyáknál is 15 százalékos emelkedés volt tapasztalható, e termékek részesedésének aránya a piacon egyértelműen csökkent. Az úgynevezett érintőkártyák népszerűsége viszont szárnyal: ez a technika visszavonhatatlanul átvette a vezető szerepet a piacon. Ezeket a kártyákat 99 millió alkalommal használták idén április eleje és június vége között a tulajdonosaik, amelyek során 546 milliárd forintot fizettek ki. Ez a két adat az előző esztendő azonos időszakához képest 72 százalékos, illetve az értéket tekintve 2,1-szeres növekedést mutat, ami óriási térnyerést jelent: a hazai kártyás vásárlások kétharmada már az „érintéses” technológia segítségével teljesült. Érdemes még figyelni arra is, hogy egy év alatt 35 százalékkal, 9,5 millió darabra nőtt a bankkártyákkal elvégzett internetes tranzakciók száma, ami szintén egy olyan adat, amely az elektronikus kereskedelem masszív növekedésére utal. A második negyedéves statisztikákban arról is van kimutatás, hogy a kártyás fizetéseknél 7200 alkalommal került sor visszaélésekre, 224 millió forint értékben. Ez a gyakoriság és érték nem kevés, de egy év alatt mégis 8, illetve 17 százalékos csökkenést mutat.