Csúcsdöntésekkel indult az év a BÉT-en

A BUX újabb szintet ugrott, átlépte ugyanis a 41 000-es záróértéket január 22-én, 23-án pedig történetének legmagasabb záróértékét érte el, ami nagyban köszönhető annak is, hogy aznap az OTP is történelmi csúcsra jutott. Mindezek mellett elindult az árjegyzés 11 kispapírban, amikben négy befektetési szolgáltató támogatja a likviditást. Az OTP mellett jól teljesített a Prémium kategóriában a Pannergy, a Zwack és a Duna House is. Standard kategóriában a Nordtelekom, a Rába, a BIF, a Forrás/T és a 4iG mutatott figyelemreméltó teljesítményt. A magyar tőzsde 247,6 milliárd forintos forgalommal zárta a januári kereskedést, a napi átlagforgalom 11,2 milliárd forint volt. 2017 januárjával összehasonlítva mindkét szám meghaladja az akkori értéket (177,1 és 8 milliárd Ft). Ami a részvénypiaci forgalmi rangsort illeti, a Concorde-ot a Wood és az Erste követte.

Már januárban jöttek a csúcsok a BÉT-en

Havi részvénypiaci forgalom

Index értékek relatív változása