Digitális fejlődés és innováció az OTP Banknál

Előremenekülés: digitalizáció és innováció

A Milton Friedman Egyetemen megrendezett Versenyképesség 2019 konferencián Nagy Gergely, az OTP ügyvezető igazgató-helyettese beszélt a bank digitalizációjáról.

A szakember előadását azzal kezdte, hogy 1994-ben az OTP-nek nagy előnye volt a piacon: korábban komoly szereplő volt az egyszintű bankrendszerben is, sőt, szinte az egyetlen igazi lakossági bank. Ezt az előnyt sikerült megőrizni a bankok közt kialakuló versenyben, majd igen gyorsan újítottak, hogy továbbra is megőrizzék a piaci szerepetüket. 1998-ban elsőként vezette be a bank az sms-el való utalás indítás jóváhagyást, majd honlapot indított, nem sokkal később létrejött az e-bank, végül a mobilbank.

Régi és új igények

Nagy Gergely szerint az ügyféligény ma már az, hogy

a banki szolgáltatás mindig elérhető legyen, ugyanakkor érezze úgy az ügyfél, hogy amit ő kap, az egyénre szabott.

Mindemellett természetesen legyen biztonságos a szolgáltatás. Noha a bankfiókok forgalma és száma csökken, azért meg fognak maradni, szükség lesz rájuk, főleg tanácsadó szerepben, például a hitelnyújtásnál vagy más olyan esetekben, amikor az ügyfél nem tud, vagy nem akar valamit digitálisan intézni.

A jövő

Korábban futurisztikusnak tűnő lehetőségeket latolgattak a gyors ügyfélazonosításra, mint a retina scan vagy az ujjlenyomat.

Ennek során az ügyfél belép a fiókba, belenéz az azonosítóba, és mire beér a pulthoz, egy képernyő mutatja, mit intézhet, mire jogosult.

Jó esély van rá, hogy ténylegesen is erre haladunk, még ha nem is holnapután fog ez megvalósulni.

A szakember szerint az lesz sikeres a bankok között, sőt általában a szolgáltatást nyújtók között, aki a rengeteg információból kiszűri, ami releváns, ás azt eladja az ügyfélnek úgy, hogy az személyre szabottnak érezze.

Papírmentesítés, innovációs fiók

Az OTP fontosnak tartja, hogy megszabaduljon a papírmunkától, amennyire lehet, ezért például már digitális aláírópad van 3200 ügyintézőnél, ami sok esetben már teljesen kiváltja a papírt, semmit nem kell kinyomtatni. A bank megnyitotta első innovációs fiókját az Árkád Bevásárlóközpontban: ott próbálnak ki minden innovációt, és figyelik az ügyfelek visszajelzéseit.

Nagy Gergely végül elmondta, hogy lehet fellendülés vagy válság, az OTP mindenképpen fejlődni és digitalizálódni fog, a folyamat megállíthatatlan.