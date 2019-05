Egyre csábítóbbak a személyi kölcsönök - egyre értelmesebben költjük el

A személyi kölcsönök piaca jelentős növekedést mutat, az év első negyedében 55 százalékkal több új személyi kölcsönre kötöttek szerződést a bankok. Egyre több bank kínál 10 százalék alatti kamatozású személyi kölcsönöket, ezekkel pedig már magasabb tartozásokat is ki lehet váltani. A személyi kölcsönök népszerűségét mutatja, hogy a BankRáció.hu-nál az idén éves összevetésben másfélszer több kalkuláció történt ezekre a konstrukciókra.

A lakáshitelezés egyre nagyobb növekedést mutat, de a dinamikát nézve a személyi kölcsönöknél még komolyabb a bővülés. Az első negyedévben több mint 91 milliárd forint összegben kötöttek személyi kölcsönökre szerződéseket a magyar bankok, ez 55 százalékos növekedés az előző évhez képest. Ráadásul

2015 óta fokozatosan növekszik az első negyedévben folyósított személyi kölcsönök összege: az akkori 22 milliárd forintos kihelyezés 2018-ra négyszeresére nőtt

- derül ki a BankRáció.hu összeállításából. Idén éves összevetésben másfélszer több kalkuláció történt a személyi kölcsönökre a cég kalkulátorával. Trencsán Erika, a BankRáció.hu szakértője közölte, hogy az évek óta tartó növekedés a személyi kölcsönök piacán főként két dologgal magyarázható: a nettó reálbérek emelkedésével és az alacsony kamatkörnyezettel, amelynek köszönhetően a szóban forgó kölcsönök kamata jelentősen csökkent.

Olcsóbbak lettek

Ma már több bank is kínál 10 százalék alatti kamattal vagy teljes hiteldíjmutatóval (thm) személyi kölcsönt, márpedig a korábbi években a 10 százalék alatti szint nem volt jellemző. Azzal, hogy a személyi kölcsönök olcsóbbak lettek, akár érdemes azokat más, magasabb kamatozású adósságok, kölcsönök kiváltására felhasználni. A BankRáció.hu-nál elérhető személyi kölcsönök közül a legolcsóbbaknak akár 8 százalék alatt van a teljes hiteldíjmutatójuk (thm), ami

1,5 millió forintos hitelösszegnél és ötéves futamidővel számolva 30 ezer forint alatti havi törlesztést jelent.

Például a korábban felvett, 15-20 százalékos kamatozású áruhitelek, vagy jóval magasabb, akár 30-40 százalékos hitelkártya-tartozások esetén - ha az érintett adós - átmegy a hitelbírálaton, akkor a korábbinál jóval olcsóbb kölcsönökkel rendezheti a tartozását.

Egyre tudatosabban igénylik

“A személyi kölcsönök iránti hatalmas kereslet mellett azt tapasztaljuk, hogy a hitelfelvevők tudatosak és nem tékozolják el a kölcsönt. Sokan fordítják lakáskorszerűsítésre, autóvásárlásra vagy más, nagyértékű, a korábbinál takarékosabb háztartási gép beszerzésére. Azaz nem a mindennapos kiadásaikra vagy utazásokra költik, ami a tudatosság jele”

- fogalmazott a szakember. Azt is elmondta, hogy a személyi kölcsönök az áruhitelekkel szemben is jó alternatívát jelentenek, hiszen sokszor olcsóbbak. “Ráadásul az áruhiteleket a legtöbb esetben egy-egy megszabott termék megvásárlására lehet igényelni, miközben a személyi kölcsönöket bármire lehet fordítani” - tette hozzá Trencsán Erika. A BankRáció.hu arra számít, hogy a lakossági fogyasztás élénkülése miatt a következő időszakban is jelentős lesz a kereslet a személyi kölcsönök iránt.