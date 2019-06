Egységes hozzáférést biztosít minden uniós leánybankja API-jához az Erste Csoport

Az Erste Csoport minden tekintetben megfelel a PSD2 azon célkitűzésének, hogy bevonja ügyfeleit az őket érintő folyamatokba

Az Erste Developer Portal központi hozzáférést biztosít az Erste Csoport alkalmazásprogramozási interfészeihez

Az Erste Csoport elkötelezett az ügyfelek tájékoztatása és adataik biztonságának garantálásában

Egységes hozzáférést biztosít kelet-közép-európai leánybankjai alkalmazásprogramozási interfészeihez (API) az Erste Csoport. A társaság hamarosan megnyitja azokat az API-kat, amelyek a PSD2, vagyis a módosított pénzforgalmi irányelv rendelkezéseiben meghatározott szolgáltatásokat és szerepeket kezelik. A bankcsoport fejlesztői portálja, az Erste Fejlesztői Portál (http://developers.erstegroup.com) központi hozzáférést nyújt az Erste Csoport API-jaihoz: dokumentációt biztosít, hozzáférést nyújt az API-khoz, valamint tesztelési lehetőséget az úgynevezett „homokozóban”. Az Erste fejlesztői portálján 2019 május közepe óta több mint 120 szervezet regisztrált, a platformon keresztül kibocsátott adatok és szolgáltatások alapján eddig 25 API-megoldás megvalósítása indult el.

Az Erste a PSD2 és a nyílt bankolás előnyeit több mint 16 millió kelet-közép-európai ügyfele számára kívánja elérhetővé tenni, ezért az Erste Csoport célja, hogy a fejlesztői portál kínálatát az úgynevezett prémium API-kra is kiterjessze. Azzal, hogy összevont hozzáférést biztosít az API-khoz, az Erste Csoport gondoskodik róla, hogy ne csak a harmadik fél szolgáltatók (Third Party Provider; TPP), például olyan Fintech cégek, amelyek számlainformációs, fizetés-kezdeményezési szolgáltatással foglalkoznak, vagy kártyaalapú fizetési eszközt bocsátanának ki, hanem az ügyfelek is élvezzék a banki adatokhoz való egyszerű hozzáférés előnyeit, ugyanakkor a bankcsoporton belül egységes megközelítést tapasztaljanak.

A bankcsoporton belül elsőként a Česká spořitelna, az Erste Csoport cseh leányvállalata biztosította az élő API-hozzáférést 2018 elején. Az Erste az API-k biztosításával nem csak a TPP-ktől kapott jól hasznosítható visszajelzéseket, hanem az ügyfeleitől is, ami hozzájárult ahhoz, hogy az Erste Csoport kapta a Master in Openness” elismerést az Immopay és az Open Banking Monitor közös felmérésén.

A PSD2 több lehetőséget biztosít a banki ügyfelek számára

A PSD2 új versenyhelyzetet teremt a pénzforgalmi szolgáltatásokban, hiszen lehetőséget ad a TPP-k számára ahhoz, hogy az ügyfél hozzájárulása esetén hozzáférjenek az ügyfél folyószámlájának adataihoz. A szabályozás fő célkitűzései között szerepel az innováció előmozdítása és az ügyfél adatainak biztonságos kezelése amellett, hogy a szolgáltatások szélesebb köréhez igyekszik hozzáférést biztosítani az ügyfelek számára. Ugyanakkor a PSD2 azon ügyféligény kielégítéséhez is hozzájárul, hogy az ügyfelek hatékonyabban tudják kezelni banki adataikat.

„A PSD2 egyik lényege annak biztosítása, hogy a banki információk és a felhasználásukra vonatkozó döntés az ügyfél kezében maradjon. Az Ersténél az ügyfeleket a folyamatokba bevonó megközelítést a pénzügyi adatok védelme egészíti ki. Továbbra is gondoskodunk az információk védelméről és arról, hogy adataik biztonságban legyenek a banknál. Ugyanakkor támogatást is nyújtunk ügyfeleink számára abban, hogy alaposan végiggondolt döntéseket hozhassanak az adataik kezelésével kapcsolatban” – mondta el Peter Bosek, az Erste Csoport kockázatkezelési igazgatója.