Eltűnt az infláció a világból!

Nincs infláció a világban. Ez így túlzás persze, mert egy-két feltörekvő országban olykor nagyon ismeglódul a pénzromlás, néha le kell vágni egy-két nullát a bankókról, vagy éppen erős devizához kell kötni a volatilis hazai pénzt. De a fejlett világban tényleg nincs. Vajon miért? A pénz nem romlik. Globális jelenség, a fejlett világra teljesen igaz, de azért nagyjából Magyarországra is. Megszűnt az árak emelkedése, mert az évi 1, legfeljebb 2 százalékos fogyasztói árindex-emelkedéseket nem nagyon lehet inflációnak nevezni.

A gépek a ludasak

Ha egy kicsit cizelláljuk a kérdést, olyan azért akad, hogy az élelmiszerek, a gyógyszerek, vagy éppen a szolgáltatások ára drágul. Utóbbiak elsősorban a bérek növekedése miatt. Olyat is látni, hogy szabályozói okok miatt az alkohol és a dohányáru drágul, de a háztartási gépek, a sportszerek, a bútorok, illetve a technológia egyáltalán nem.

Metodika

Igaz, ha mélyebben kezdjük boncolgatni a témát, hamar adódhat egy összehasonlítási kérdés. Ha két időpont között összevetjük egy tévé, vagy egy számítógép árát, általában ugyanaz a termék egy kicsit később már olcsóbb lesz, hiszen elavul, már nem olyan trendi, leárazzák, meghaladják. Ez akkor deflációnak tekinthető?

Vajon helyes-e ugyanazt a tévét, vagy ugyanazt a mobiltelefont vizsgálni az inflációs kosárban a kimutatások elkészítésénél?

Ha ugyanis úgy tesszük fel a kérdést, hogy mennyit költünk szórakozásra, kommunikációra, hasonlókra, akkor könnyen emelkedhet a végösszeg. Csak éppen kicsit más termékekre, mert új eszközök és új technológiák lépnek be, ezért nehézkes az összehasonlítás.

Fejlődés

De ha eltekintünk a metodikai kérdésektől, inflációs kimutatások voltak régen is, vannak most is. Régen volt infláció, most nincs. Akkor meg hogyan tűnt el a világból a pénzromlás intézménye?

A válasz éppen az előbbiekben, vagyis a rendkívül gyors technológiai fejlődésben lelhető fel.

Annyira gyorsan lép be az életünkbe a számítógép, az internet, az automatizáció, a robottechnológia, hogy a gazdasági kibocsátás „önmagától is” emelkedik. Ha egészen leegyszerűsítjük a folyamatokat, a cégek termelékenysége nő, így a vállalati nyereségtömeg anélkül is megemelkedik, hogy ahhoz árat kellene emelni.

A verseny viszont éles, így ha valaki mégis a korábbi évtizedek áremelési gyakorlatát folytatná, és menetrend szerint megemelné az árait, hamar kiárazná magát a rengeteg trónkövetelővel, az interneten keresztül beérkező globális versennyel szemben.

Bejön az exponenciális ütem

Nézzünk egy egyszerű példát a fejlődés és az infláció kapcsolatára! Egy egyszerű laptop, okostelefon, vagy tablet árát az egyszerűség kedvéért tekintsük 300 dollárnak. Ezek a kütyük ma akkora tárhellyel, tudással, műveleti sebességgel, rendelkeznek, mint 30 éve a kor csúcsszámítógépei, amelyeknek az ára 3 millió dollár körül volt.

Ha ezekből a számokból indulnánk ki, akkor azt mondhatjuk, hogy ennek a szolgáltatásnak (adott mennyiségű bit tárolása, adott mennyiségű művelet elvégzése) volt egy ára, ami a századára esett vissza.

Nem teljesen életszerűtlen a példa, de természetesen az inflációs mutatók nem így készülnek.

Azonban azt semmiképpen se gondoljuk, hogy egyedi példáról van szó, és a fenti exponenciális fejlődés csak a bitek világában igaz.

Példákat máshonnan is lehetne citálni, az olaj és a gáz például nem csak azért olcsó most, mert sokféle megújuló energia lépett be, illetve a kinyerési forrás technikája is változott, de azért is, mert a nem-megújuló energiahordozók kinyerése, tárolása és szállítása is forradalmi technológiai változásokon ment át (LNG, olajpala, tankerek).

Áremelés helyett új technológiák

Az infláció történelmi mélyponton van. Olyan stabil árszintek terjedtek el, amelyek korábban a valóságtól teljesen elrugaszkodott tervgazdaságokra voltak csak jellemzőek, vagyis csak, a mesterségesen beállított árakkal volt lehetséges.

Vadregényes kis országokról halljuk ugyan még olykor a hiperinfláció, vagy a denomináció (pár nulla levágása) fogalmát, és igen a fejlett világban is létezik olyan, hogy a benzinkútaknál egyszerre csak magasabb árakat írnak ki, esetleg egy-egy hiánycikk ára hisztérikusan nő. De ma a cégek gondolkodásában már nincsen benne az ütemezett, az előre kiszámítható párszázalékos áremelés fogalma.

Ehelyett új termékek és technológiai robbanások mentén változnak csak az árak.

Munka és tőke

A gazdasági kibocsátás, a termelés a régi közgazdasági szakkönyvek alapján két tényezőtől függ, a munkától és a tőkétől.

Előbbi a humán erőforrás, utóbbi az alapanyag, a gyár, a kölcsön, szóval a pénzért megvehető dolgok.

Két évtizede már a tőke önmagában meghozza a növekedést.

Nem kell több munkás kéz, nem kell több munkaóra, a technológiai fejlődés miatt eleve nő a kibocsátás és így a vállalati nyereségek, nincsen áremelési késztetés.

És ez vélhetően így is marad. Világszerte nagyon nő az energiatermelés hatékonysága, az internet-bekötöttség, a megújuló energiák aránya, az automatizálással elérhető megtakarítása. Márpedig, ha sok ember munkája kiváltható gépekkel, nem kell akkora bértömeget fizetni.

Miért is térne vissza az infláció?