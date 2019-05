Ennyi pénz kell a családalapításhoz

Egy hitelképesség-ellenőrző cég közvéleménykutatása szerint egy átlagember 31 éves korában fogja a legtöbb pénzt elkölteni. Ez az a kor ugyanis, amikor az emberek megházasodnak, gyermekeik lesznek és elkezdenek saját otthonra gyűjteni. Ahhoz, hogy valaki mindezt biztos anyagi háttérrel tudja megvalósítani, legalább 60 ezer dollár megtakarításának kellene lennie.

A legtöbb fiatal egy dologban biztosan egyetért, mégpedig abban, ahogy idősödik az ember, egyre több kiadása lesz. Még ha úgy is tűnik, hogy 20-as évei végére több pénzt keres, az élet mégsem válik anyagilag könnyebbé, sőt. A ClearScore hitelképesség-ellenőrző cég 3000 ember bevonásával végzett kutatása szerint egy átlagos ember 31 éves korában fogja a legtöbb pénzt elkölteni. A felmérésből kiderült az is, hogy a felnőtt élet nemcsak több felelősségvállalással, de legalább ugyanannyi költséggel is jár.

Egy átlagos 31 évesnek 60 000 dollár megtakarítással kellene rendelkeznie, hogy kényelmesen fedezni tudja az esküvőt, majd a gyermekáldást.

A ClearScore megállapította, hogy ebben a korban a legnagyobb kiadások a következők lehetnek:

házasságkötés (27%)

házvásárlás (25%)

gyermekáldás (20%)

nászút (14%)

A megkérdezettek mintegy 60 százalékának volt megtakarítása, amiből fedezni tudta a költségeit, ugyanakkor a 25-34 évesek 33 százaléka a szülők anyagi segítségét vette igénybe. Az 55 évesnél idősebbek 14 százaléka folyamodott szülői segítséghez pénzügyileg. A 30-as éveikben járók legfőbb pénzügyi gondjai közé tartozik a nyugdíjra való megtakarítás, egyáltalán a pénzt megtakarítása és a megfelelő anyagi háttér megteremtése a gyermekeik számára. Mivel a millennium generáció tagjai rosszabb helyzetben vannak, mint az előző generációk - alacsonyabb jövedelemnövekedés, és kevésbé valószínű, hogy valaha birtokoljanak egy saját házat - nem meglepő hát, hogy a felmérés azt is megállapította: megváltozott a hitel felhasználás módja.

A 34 évesnél fiatalabbak mintegy 20 százaléka fogja nagyobb vásárlások finanszírozására használni a hitelt, szemben az 55 év felettiek 8 százalékával. A felmérésben részt vevők többnyire egyetértettek abban, hogy a millennium generáció sokkal komolyabb anyagi nehézségekkel küzd, mint elődei: a 25-34 évesek 51 százaléka, valamint az 55 év felettiek 57 százaléka véli úgy, hogy ez állítás igaz.

Életünk mérföldkövei sokszor közel állnak egymáshoz, így nem lepődtünk meg az eredményen, mennyit költenek az emberek a legdrágább évük során

- nyilatkozta Justin Basini, a ClearScore vezérigazgatója.