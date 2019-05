Fontos adatok a héten: infláció, ipar, kiskereskedelem

Az idei év első kiskereskedelmi adatait ismerhetjük meg kedden idehaza

A tavalyi év utolsó két hónapjában fokozatosan mérséklődött a hazai kiskereskedelmi üzletek forgalmának növekedése (az októberi 6,4%-ról 5%-ra novemberben és 3,7%-ra decemberben, az előző év azonos hónapjához viszonyítva). Az év végi kismértékű lassulás ellenére a teljes 2018-as évben dinamikus növekedést mutatott a hazai kiskereskedelmi ágazat: míg a 2017. január-december közti időszakban 5,4%-os, addig 2018 azonos időszakában már 6%-os forgalombővülést regisztrált a KSH (kiigazítatlan adatok, év/év). A jelenleg ismert információk alapján az idei évben mérséklődés várható a hazai foglalkoztatás és a keresetek növekedési dinamikájában, így egyben a fogyasztás bővülésének lassulására is számítunk a tavalyi évben tapasztalt mértékhez képest.

A hazai ipari szektor januári teljesítményét publikálják csütörtökön

A hazai ipari termelés a tavaly év utolsó hónapjában ismét magára talált: 2017 azonos időszakához képest 5,4%-kal növekedett a novemberi 4%-os termelésbővülést követően (kiigazítatlan adatok). A kedvező decemberi adat ellenére 2018 egészében visszafogottabb növekedési dinamika bontakozott ki a hazai ipari szektorban: tavaly január-december között 3,6%-kal, míg 2017 azonos időszakában 4,6%-kal növekedett az ipari termelés éves átlagban.

A hazai iparra vonatkozó bizalmi indexek még kedvező szinteken mozognak, azonban 2019 januárjában az előző hónaphoz képest csökkenést mutattak. Ebből következően a hazai ipari termelés növekedésének mérséklődésére lehet számítani. Ezt az is alátámasztja, hogy 2019-ben várakozásunk szerint a hazai gazdasági növekedés mérséklődhet az üzleti ciklus előrehaladott állapota miatt, és ebben a környezetben az ipari termelés növekedése is lassulást mutathat az idei évben Magyarországon. Ez a tendencia együttmozog az eurózóna ipari termelésbővülésének várható mérséklődésével is.

A februári inflációs adatokat pénteken közli a KSH

Idén februárban várakozásunk szerint 2,9%-kal emelkedtek a hazai fogyasztói árak átlagosan 2018 azonos időszakához képest. Az üzemanyagárak februárban növekedést mutattak januárhoz viszonyítva, azonban továbbra is alacsonynak mondható a külső inflációs nyomás. Továbbá a januári adóváltozások kismértékű átgyűrűzésére számítunk februárban. Mindezekből eredően a hazai inflációs mutató emelkedését várjuk a januári 2,7%-os szinthez viszonyítva.

A hazai feszes munkaerő-piac és a tavaly év végi kétéves bérmegállapodás miatt arra számítunk, hogy 2019-ben a keresetek tovább emelkedhetnek idehaza, melyek várakozásunk szerint az árakba is begyűrűznek majd az év során. Azonban az év közepétől munkáltatói járulékcsökkentések léphetnek életbe, melyek részben ellensúlyozhatják a béremelkedések árakra gyakorolt nyomását - írja az MKB Elemzési Központ.