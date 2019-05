Erste Csoport: 12,2 százalékkal növekvő 377 millió eurós első negyedévi nyereség

„Ez az év különleges jelentőséggel bír az Erste Csoport számára: 2019-ben ünnepeljük pénzintézetünk magalapításának 200. évfordulóját. Rendkívül sikeresen kezdtük az évet. Nettó nyereségünk az első három hónapban 377 millió eurót tett ki, ami 12 százalékos bővülés az előző év azonos időszakához képest. Külön örömünkre szolgál, hogy a nyereség növekedése továbbra is organikus, a működési eredmény bővülésén alapul. A üzletágaink stabil ütemben gyarapodnak, a múlt év azonos időszakához képest 7,2 százalékkal nagyobb nettó kamatbevételt és 1,9 százalékkal magasabb nettó díj- és jutalékbevételt értünk el, amihez a kereskedési tevékenység nettó eredményének kivételesen erőteljes bővülése társult. Mindennek eredményeként a működési bevétel 7 százalékkal 1,77 milliárd euróra nőtt.

Ez a kiegyensúlyozott teljesítmény természetesen a kelet-közép-európai országok stabil, folytatódó gazdasági növekedését is tükrözi, amely a növekvő nettó bérek és a magas foglalkoztatási szint következtében bővülő belföldi keresletnek köszönhető. A kedvező makrogazdasági fundamentumok emellett a hitelkereslet bővülésében is megmutatkoztak az összes szegmensben, de leginkább a vállalati üzletágban, ezzel is hozzájárulva a teljesítő hitelállomány éves szinten 7,2 százalékos bővüléséhez. A továbbra is alacsony kamatkörnyezet ellenére az ügyfélbetétek állománya éves összehasonlításban 7,0 százalékkal nőtt. Ez természetesen jelzi azt is, hogy hogy ügyfeleink bíznak bennünk – ám azt is, hogy régiónk alulfejlett tőkepiacainak eddig nem sikerült eltántorítaniuk a megtakarítókat a hagyományos bankbetétektől. A kockázati környezet kivételesen kedvező maradt, így lehetőségünk nyílt további visszaírások végrehajtására. Nem teljesítő hiteleink aránya 3,0 százalékra esett vissza az első negyedév végére, az év folyamán a nem teljesítő hitelek állománya 773 millió euróval csökkent.

Tőkeellátottságunk is jól tükrözi a piacon elfoglalt erős pozíciónkat, hiszen elsődleges alapvető tőkemutatónk (CET1) 13,2 százalékon állt az időszak végén.

Jól kezdtük az évet. A dolgok jelenlegi állása szerint teljesíteni fogjuk a 2019.es célkitűzéseinket, ideértve a 11 százalékot meghaladó ROTE-érték (goodwill nélkül számolt, tárgyieszköz arányos megtérülési ráta), valamint a magasabb részvényenkénti osztalék elérését” – jelentette ki Andreas Treichl, az Erste Group Bank AG vezérigazgatója.

Pénzügyi Adatok