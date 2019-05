Folyamatosan gazdagodnak a leggazdagabb magyarok

Egyelőre egy dollármilliárdos él Magyarországon, de előreláthatóan ez a szám folyamatosan növekedni fog. A privátbanki monitoring-gal foglalkozó Blochamps Pénzügyi Tanácsadó cég szerint nyolc éven belül akár öt magyar személynek is lehet legalább egy milliárd dollárja. Legalább 600 olyan személy él itthon, akinek vagyona meghaladja a három milliárd forintot. A vagyont ebben az esetben nem csupán a készpénzre, értékpapírokra, mozgatható javakra értjük, hanem ingatlanokra és egyéb vagyontárgyakra. A céges vagyon azonban nem sorolható ide. A vagyonosodási dinamika a gazdagok között eltérő, ahogy a Blochamps fogalmazott, „nyílik az olló” , az eltérő rétegek különböző lendülettel bővülnek, a cég becslése szerint például a hárommilliárd forintos vagyonnal rendelkezők száma 2025-re már ezer fő körül lesz. Nagyon érdekes, hogy már legalább 10.500 azon személyek száma, akiknek vagyona több, mint 300 millió forint vagyis nagyjából egymillió euró. A privátbanki piaci statisztikákat összegző Blochamps-nál úgy látják, hogy 2016-2026 között a leggazdagabbak összesített vagyona minimum 20 százalékkal nő majd. További érdekes információkért érdemes böngészni a Blochamps ábráját. Ebben az ő becslésük mellett a Frank Knigh a világ egyik vezető ingatlanos cégének becslését is böngészketik. Ők minden évben csinálnak a világ vagyonosairól kimutatást, és egy előretekintő becslést is. (HNWI jelentése High-net-worth individual, milliárdos)