Globex, Baumag, Quaestor, ICO: Piramisjátékok régen és ma

Idődről időre megjelennek nagy hozamot ígérő befektetési ajánlatok többé-kevésbé ismeretlen cégeknél, esetleg ismerősök ajánlásával, és előfordul, hogy a piramisjáték valamely formájáról van szó, ahol a később belépők mindig veszítenek. Ezek formája az idők során változott, és ma már az MNB, mint felügyelet is kiszűri a legtöbb ilyet, de a befektetőnek is oda kell figyelnie, hogy nem ilyesmiről van-e szó. Mitől piramis? A piramisjáték lényege, hogy valaki elindít egy láncot, amelyben fizetnek neki. Akik az elsők között vannak, magas hozamot, vagy a következő, későbbi befizetők pénzének egy részét kapják. A rendszer addig működik, amíg elég új belépőt találnak, aki finanszírozza az előrébb lévők hozamát. Amikor a beáramló pénz elapad, márpedig ez törvényszerű, hisz a szóba jöhető befizetők száma véges, akkor először elakad a hozam-, majd később a tőkevisszafizetés is. A piramisjátéknak számtalan változata van: az egyszerű pilótajátéktól a multi-level marketing egyes formáin át a kvázi kötvénykibocsátásig. Újabban egyre összetettebb és bonyolultabb szisztémák is vannak, melyekbe néha még jogilag is nehéz belekötni, pláne, ha valamilyen áru-, vagy szolgáltatásvásárlás is társul a dologhoz. Nézzük azonban az egyszerűbb, könnyebben felismerhető, így elkerülhető eseteket. Pilótajáték A rendszerváltás előtt az egész egyszerű pilótajáték dívott, még sokszor az iskolákban is, diákok között is, kis összegekkel. Ez sokszor tényleg csak játék volt, nagyobb károkozás nélkül. Persze voltak nagypályások is komolyabb összegekkel, és a törvényi szabályozás sokszor ugyanúgy nem tudott mit kezdeni az egésszel, ugyanúgy, mint ma a kriptodevizákkal. A pilótajáték elnevezés abból adódott, hogy a kezdő formációt egy repülőhöz hasonlították, ahol voltak utasok, utaskísérők és pilóták. Kezdéskor volt 8 utas, 4 utaskísérő, két másodpilóta és egy pilóta. Az utasok fizettek egy adott fix összeget, és kellett hozniuk még két új embert. A pilóta kapta az első 8 befizetést, ő ki is szállhatott (sőt elszállhatott, ha már pilóta), és a másodpilóták kerültek a csúcsra, ők kapták a 16 új befizető pénzét. Miután a kettes szám hatványa szerint nőtt a résztvevők száma, könnyű kiszámolni, hányadik körben hányan kellett, hogy legyenek, hogy fennmaradjon a rendszer. Miután egy idő után nem volt új jelentkező, akadozni kezdett az egész, sőt össze is omlott. Ennek aztán többféle változatát is ki lehetett fejleszteni, a rendszerváltás után például már úgy gondolták, hogy fölösleges fix összegben limitálni a befektetést, hozzon mindenki, amennyit akar, és egy idő után nem is feltétlenül a befektetőnek kellett új tagot toborozni, jöttek a magas hozam hírére. Az elhíresültek

Ennek a kapitalizmushoz igazított módszernek legnevesebb képviselője Tribuszer Zoltánné volt, aki Tribu Bt. nevű cégén keresztül több milliárd forintot gyűjtött össze, és végül több mint 10 ezer ügyfél nem kapta meg pénzét. Még egy hasonló vicces nevű eset volt: a Magad Uram, a módszer ott is hasonló volt, legfeljebb az elnevezés sugallt valami különlegességet.

A Quaestor akkor kezdett gyanús lenni, sok évvel a bukása előtt, amikor a még viszonylag magas államkötvény kamatokra is jócskán ráígért.

Piramisjátékról így inkább csak akkor lehet szó, ha valaki kriptodevizában gyűjt pénzt bármilyen ígérettel, legyen az valamilyen hozam, vagy egy kriptodevizára épülő vállalkozás.