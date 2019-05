Hajmeresztő bérkülönbségek: több mint 3000-szeresét keresi a McDonald’s vezére a „mekis” átlagdolgozónak

Úgy érzi, a főnök százszor jobban keres? Ennél sokkal rosszabb a helyzet a legnagyobb amerikai tőzsdei vállalatoknál, ahol nem ritka a többezerszeres szorzó sem. A howmuch.net weboldal gyűjtéséből kiderül, milyen riasztóan nagyra nőtt a szakadék a legjobban keresők és a többiek között. Már évek óta arra kötelezi az Amerikai Értékpapír- és Tőzsdefelügyelet (SEC) a tőzsdén jegyzett cégeket, hogy június 30-a előtt tegyék közzé az átlagdolgozókra és a vállalatirányítók bérére vonatkozó adatokat, valamint azt is, hogy ezek miként viszonyulnak egymáshoz. Az eddig napvilágot látott adatok arról tanúskodnak, a csúcsvezetők sokkal nagyobb mértékben részesültek a gazdasági növekedés hasznából, mint a munkavállalók. Az amerikai szakszervezeti szövetség, az AFL-CIO adatai alapján készített húszas listát a Barbie-babákat is gyártó Mattel cég vezérigazgatója, Margaret H. Georgiadis vezeti: ugyanannyi idő alatt, amíg az ottani átlagdolgozó egy dollárt keres, addig ő 4987 dollárt (csaknem 1,4 millió forintot) visz haza. Az éves összjövedelme – ebben például a vezetőknek járó részvénykompenzáció is benne van – egyébként 31,3 millió dollárra (mintegy 8,5 milliárd forintra) rúg.

Ehhez képest a Mattel alkalmazottainak mediánbére (az a középérték, amelynél az emberek fele többet, fele kevesebbet keres) mindössze évi 6271 dollár (1,7 millió forint), így jön ki a csaknem 5000-szeres szorzó.