Hitel lenullázott kamattal - energetikai korszerűsítésre az OTP MFB Pontjain

Komoly pénzügyi segítséget jelenthet az európai uniós forrásból származó kamat- és költségmentes hitel a családi házak és lakások energetikai korszerűsítéséhez. Az MFB Pontokon igénylehető források országszerte 163 OTP bankfiókban érhetők el.



Az MFB Pontokon igényelhető, európai uniós forrásból származó kamatmentes lakossági hitelek segítségével könnyebben megvalósítható a családi házak és lakások energetikai korszerűsítése. A visszatérítendő, kamatmentes támogatás igénybe vehető többek között szigetelésre, nyílászárók cseréjére, fűtéskorszerűsítésre, beleértve a kazáncserét is, illetve napkollektor vagy napelem felszerelésére is. A kamatmentes hitelhez mindössze 10%-os saját forrás mellett, akár 20 éves futamidővel is hozzá lehet jutni. Elő-, vagy végtörlesztéséhez pedig felhasználható lakástakarék-pénztári megtakarítás is.

Az OTP MFB Pontokon mind a magánszemélyek, mind a társasházak részére elérhetőek az európai uniós forrásból származó kamat- és költségmentes hitelek. A magánszemélyek esetében az igénybe vehető összeg 500 ezer forinttól 10 millió forintig (5 millió forint alatt jelzálogfedezet nélkül), társasházaknál és lakásszövetkezeteknél lakásonként 500 ezertől 7 millió forintig terjedhet. A kamatmentesség mellett óriási előny, hogy a kölcsönhöz további költségek nem kapcsolódnak, és természetesen nincs árfolyamkockázat sem, így a futamidő alatt csak a ténylegesen igénybe vett kölcsönösszeget kell törleszteni. Ráadásul a kölcsön összegéből finanszírozható a beruházás járulékos költségeinek egy jelentős része, például az értékbecslési díj, illetve az energetikai tanúsítvány díja is.