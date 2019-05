Hosszú távú hitelek kellenek

Jelentős befektetői érdeklődés övezte azokat az aukciókat, amelyeken először került sor olyan jelzáloglevelek értékesítésére, amelyek megfeleltek a Magyar Nemzeti Bank (MNB) által meghirdetett hitelösztönző program feltételeinek. A Takarék Csoporthoz tartozó FHB Jelzálogbank és az Erste Jelzálogbank által felkínált 3, 5 és 10 éves sorozatokra márciusban összesen 60 milliárd forint vételi ajánlat érkezett, amelyekből a két hitelintézet 29 milliárd forintnyit fogadott el. E kibocsátások hozzájárultak a jegybanki program egyik céljának teljesüléséhez, azzal, hogy a jelzáloglevelek átlaghozama alacsonyabb lett, mint a hasonló futamidejű állampapíroké. Az MNB tavaly novemberben jelentette be, hogy 2018 januárjától új eszközökkel segíti a hosszú kamatperiódusú hitelek térnyerését és a hosszú jelzáloglevél-hozamok leszorítását. Elsősorban azzal, hogy a hazai jelzálog-hitelintézetek aukcióin nyilvános kibocsátású, forintban denominált, legalább 3 éves eredeti és 1 éves aktuális hátralévő futamidejű, fix kamatozású jelzálogleveleket vásárol. Az MNB vállalja, hogy amennyiben egy kibocsátó jelentkezik a programra és teljesíti az előírt feltételeket, valamint azt a bankok bankjának a belső aukciós limitjei is megengedik, akkor az aukción a jegybank az aukciós mennyiség 50 százalékát kitevő ajánlatot tesz a kibocsátott papírokra. Kibocsátói jelentkezés hiányában az MNB is fenntartja magának a jogot arra, hogy aukciós ajánlatot tegyen. Szükség esetén ugyanakkor a jegybank a másodpiacon is vesz e papírokból, a piaci semlegesség és az egyenlő bánásmód elveinek érvényesítésével. E vásárlások összesített felső korlátja kibocsátónként a teljes forgalomban lévő állomány 70 százaléka lehet, miközben az MNB törekszik arra, hogy részesedése egy adott sorozat esetében se haladja meg a 70 százalékot. A másodlagos piacra vonatkozóan az MNB rendszeresen publikálja a vásárolt jelzáloglevelek összegét, az elsődleges piaci vásárlások esetében pedig az adott aukciót követően nyilvánosságra hozza a vásárolt mennyiséget. A Monetáris Tanács a jelzáloglevél-vásárlási programtól a jelzáloglevél-kibocsátás emelkedését és a piaci aktivitás élénkülését várja. Az MNB a piaci transzparencia növelése érdekében rögzítette, hogy új kibocsátás esetén csak azokra a jelzáloglevelekre terjed ki a program, amelyek esetében egyrészt az aukcióra a Budapesti Értéktőzsde (BÉT) kibocsátási platformján került sor, másrészt a kibocsátó vállalja a tőzsdei bevezetés kezdeményezését, harmadrészt biztosított a folyamatos tőzsdei árjegyzés. A programban való részvételnek az is a feltétele, hogy a jelzálogleveleknél a rendes fedezeten belül legalább 90 százalék legyen a fogyasztónak nyújtott, lakossági jelzáloghitel aránya. Az új program keretében március 5-én került sor az első kibocsátásra. Ennek keretében a Takarék Csoporthoz tartozó FHB Jelzálogbank Nyrt. ötéves, 2023 januárjában lejáró jelzálogleveleire 4,855 milliárd forint értékű ajánlat érkezett, amelyből a Budapesti Értéktőzsdén jegyzett hitelintézet – az előzetesen meghirdetettnek megfelelően – 4 milliárd forintnyit fogadott el. Egy héttel később az Erste Jelzálogbank Nyrt. is csatlakozott, 3 és 10 éves sorozatokat felkínálva, s az azokra befutott 47 milliárd forintnyi ajánlat alapján 16 milliárdnyi papírt értékesítve. Majd e hét hétfőn az FHB Jelzálogbank ismét felkínált 5 éves sorozatot, miközben ő is előrukkolt 10 éves, 2028 márciusában lejáró jelzáloglevéllel. Az ötéves sorozatra 7,884 milliárdnyi, a tízévesre 1,52 milliárdnyi ajánlat érkezett, amelyekből az FHB Jelzálogbank 7,384 milliárdnyit és 1,4 milliárdnyit fogadott el. Mindkét hitelintézet papírjaihoz a befektetők is hozzáférhetnek, mivel azokat az aukciót követő második banki munkanapon bevezetik a BÉT-re. Az FHB első ízben kibocsátott ötéves papírjai már március 7-étől, az Erste Jelzálogbank 3 és 10 éves sorozatainak darabjai pedig március 14-étől forognak a parketten, míg az FHB Jelzálogbank e hét hétfőn gazdára talált jelzálogleveivel március 28-ától lehet kereskedni. Az első hónapok tapasztalatai alapján már látható, hogy jelentős az érdeklődés az új feltételű jelzáloglevelek iránt. A kereslet hatására azok a hasonló futamidejű állampapírokénál alacsonyabb átlaghozammal keltek el, amivel teljesült az egyik cél, amit az MNB vár a programtól. Például az FHB Jelzálogbank által hétfőn értékesített ötéves jelzáloglevelek átlaghozama 1,41 százalék lett, ami 0,1 százalékponttal marad el az Államadósság Kezelő Központ Zrt. (ÁKK) referenciahozamától. A tízéves jelzáloglevei pedig 2,33 százalékos átlaghozammal keltek el, 0,21 százalékponttal alacsonyabbal, mint az ÁKK referenciahozama. Az Erste Jelzálogbank 3 éves jelzáloglevél-sorozatának 0,68 százalékos átlaghozama 0,19, míg a 10 éves futamidejű értékpapír-sorozat 2,62 százalékos átlaghozama 0,13 százalékponttal maradt el a hasonló futamidejű állampapírokétól.