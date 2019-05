Itt az év vége – Mibe fektessük pénzünket?

Akár kicsi, akár tetemesebb a vagyon, a lehetőségekhez képest érdemes hatékonyan fialtatni. A tárház kimeríthetetlen, az egyszerű bankbetéttől a szőlőbirtokig számos jó példa akad. Összegyűjtöttünk néhányat. Nem könnyű a mostani, alacsony kamatkörnyezetben a legális hozamvadászat, amikor kiemelt veszélyt jelenthetnek azok az ajánlatok, amelyek gyanúsan busás megtérülést ígérnek. Ugyanakkor azt sem szabad általánosságban kijelenteni, hogy a jelenlegihez hasonló környezetben nem érdemes befektetni. Van megoldás!

Banki lekötött betétek

Az idei év semmiképpen nem tűnt könnyűnek, mert a banki hozamkörnyezet alacsony, a befektetők elvárásai pedig magasak. A hazai jegybanki alapkamat 2016 óta 0,9 százalékon áll. Így a klasszikus banki megtakarítások körében, forint betéttel soha nem lehet melléfogni. Igaz, meggazdagodni sem.

A Bankráció

kalkulációja szerint a legkedvezőbb találat 1 millió forint esetén, egy éves lekötéssel, lakossági számlával az NHB Banknál van. Erre az éves kamat 21.000. forint. Ugyanekkora összeg, ugyanezekkel a feltételekkel, csak éppen euróban

15-öt fial a Magnet Banknál. A kamat nagysága fix, így a megtakarítók minden pillanatban tudhatják, mennyit ér a spórolt pénzük, mikor van kamatjóváírás és mikor férhetnek hozzá a befektetett tőkéhez. Vélhetően ez utóbb felsorolt szempontok miatt, a hazai lakosság többsége számára még mindig a bankbetét a legkedveltebb konstrukció.

Befektetési alapok – Részvény alapok

A hajdan oly népszerű befektetési alapok palettája is fakult mára, öt-tíz lehetőségnél többet egyik bank sem kínál, ráadásul a kockázatkerülés miatt a legtöbben pénzpiaci alapot választanak, amely szintén nem termel hozamot. Tisztán látszik, hogy az egyes befektetési alapkategóriákon és a különböző alapok produktuma között óriási az eltérés. A legnépszerűbbnek tavaly is az abszolút hozamú alapok számítottak a korábbi jó teljesítményüknek köszönhetően. Egy év alatt átlagosan 2,5 százalékos hozam üthette a befektető markát, ha ilyen alapba szállt be. A befektetési alapokkal kapcsolatos kalkuláció itt érhető el:

https://bankmonitor.hu/megtakaritasok/befektetesi-alap/

A számításoknál jól látszik, az OTP Alapkezelőt

érdemes megcélozni. Ezt követték a „sikerlistán” a vegyes- majd részvényalapok. Csodát továbbra se várjunk.

Önkéntes nyugdíjpénztár

A befektetők körében, főként ugyancsak az állami támogatásoknak köszönhetően nagyobb érdeklődésre számot tartó önkéntes nyugdíjpénztári konstrukció akkor számít jó befektetésnek, ha a pénzünk egy részét a nyugdíjkorhatárig nélkülözni tudjuk. A biztosításokkal kombinált megtakarítás jelenleg a legköltségesebb megtakarítási forma, komoly buktatókkal és sok esetben magas kockázattal. #

https://bankmonitor.hu/cikk/mindent-az-onkentes-nyugdijpenztarrol/

# A statisztikák szerint a takarékossági időszak elindítást követően az ügyfelek átlagosan már négy év után megszüntetik a számlájukat. Összehasonlító táblázat itt található: #

https://bankmonitor.hu/cikk/tedd-amiket-mondunk-es-lesz-nyugdijad/

# Bármennyit is nyerjen az ügyfél a befektetési jellegű pénzügyi terméken, tisztában kell lennie azzal is, hogy a tőkén nyert plusz pénzt - ami lehet például kamat vagy árfolyamnyereség - adó terheli, amelynek kulcsa jelenleg 15 százalék. Vannak azonban olyan banki, alapkezelői, biztosítói termékek, értékpapírszámlák, amelyek bizonyos idő után mentesülnek a kamat vagy árfolyamnyereség utáni adó kötelezettsége alól.

A jegybank hozam-összehasonlító táblázata innen tölthető le.

https://www.mnb.hu/letoltes/nyugdijpenztari-hozamok-2003-2017.pdf

Részvények varázsában

Közvetlenül értékpapírba, részvénybe fektetni már összetettebb, egyszersmind nagyobb körültekintést igénylő feladat. Aki társasági tulajdonrészt vásárol, az – átvitt értelemben - pontosan olyan, mintha megvenne egy használt lakást, amit felújít, majd később magasabb áron elad. A legfrissebb összesítések szerint a hazai lakossági megtakarítások körülbelül négy százaléka fial részvényekben, részvényalapokban, amely elenyésző arány a nyugatabbra mért húsz százalékhoz képest. Igazán sikeres évet pedig azok a befektetők tudhatnak maguk mögött, akik tavaly hazai vagy külföldi vállalati papírokba fektettek.

A magyar börze parkettjén új és újabb sztárok születnek, és egyre többen igyekeznek felzárkózni. Szinte folyamatosan szárnyal a

Konzum és az Opus is. A Konzum 5,6 százalékos erősödése mellett az Opus 6,8 százalékkal került feljebb a napokban a ranglétrán. A tőzsde honlapján a napokban

becslése szerint 2019 márciusát követően Budapesti Értéktőzsde legalább ötödik legnagyobb, 1,1 milliárd eurót meghaladó konszolidált saját tőkével rendelkező tőzsdei társasága jön létre, amely árbevétele és jövedelemtermelő képessége révén egyaránt vonzó befektetési célpontot jelenthet.

Külföldön is érdemes szétnézni, a hozamvadászoknak még megfelelő felhajtóerőt biztosíthat az amerikai piac is, köszönhetően a stabilan növekvő gazdaságnak és az adóreformnak. A környezeti adottságok a gyógyszeripar, a távközlés, a technológiai vállalatok, a bankok és a kereskedelmi vállalatok papírjainak kedveznek. Ám ezek esetében már a kockázat is fokozottabb, mint a hazai piacon. Szenzációs hozamgörbe található itt

ám azzal számolni kell, most épp egy csökkenési hullámon ülünk.

Állampapírok – Minimális kockázat

A legkisebb kockázatot hordozó, s tán éppen emiatt a közelmúltban a leglátványosabb karriert befutó lakossági állampapír-befektetések változó kamatozású állampapírok. Azaz a tartósan alacsony hozamok után a jegybanki ráta emelkedésével a kezdetben ígért, változó haszon feljebb kúszhat, sőt a prémium állampapírral még infláció fölötti hozam is elérhető. A lakossági állampapírokkal tulajdonképpen az államot finanszírozzuk és mivel a vonzó feltételek miatt az emberek hihetetlen ütemben vásárolják azokat, a teljes államadósságon belül már a 25 százalékot is elérte a lakossági papírok aránya. Aki rövidtávon, fél, avagy egy évben gondolkodik, 1,5-2,5, aki hosszabb időre adhatja kölcsön az államnak a pénzét, akár 3,8 százalékos kamatra számíthat. Megverve ezzel akár a kockázatosabb és legális befektetéseket. Érdemes elgondolkodni tehát a futamidőn: ha hosszabb időre tudja valaki a pénzét nélkülözni, akkor magasabb lesz a kamat is.

Az Államadósság Kezelő Központ hozamairól naprakész tájékoztatás itt található

A hétköznapian klasszikus befektetési formák esetében is megfontolandó szem előtt tartani a pénzpiaci szakértők örökérvényű tanácsát: a befektetéseknél minél több konstrukciót vegyítünk, annál kisebb a veszteség kockázata. Főleg, ha a befektetési portfóliót nem hagyományos, netán extrém megoldásokkal egészítjük ki. Továbbá fontos az arányok elosztása is, hiszen az, hogy a befektetések között mekkora súllyal szerepeljenek a kockázatosabb eszközök (részvény, ingatlan, nyersanyag) már tőlünk függ. Egy kockázatkerülő befektető esetén például ajánlatos, hogy ezek aránya ne haladja meg a 20 százalékot. A kockázatot jól viselő befektető növelheti ezek arányát a portfólióján belül, de az ő esetében sem ajánlott meghaladni a 40 százalékot. A befektetés-csomag másik felét kitevő 60-80 százalékot érdemes valamilyen alacsony kockázatú befektetési termékben, például állampapírban elhelyezni.

Kriptovaluta: csak óvatosan

A 21. század tipikus extrém, felügyelet nélküli befektetése, hatalmas kockázattal: a bitcoin. Az utóbbi időszakban világszerte elterjedt, legismertebb kriptovalutájának, árfolyama egy évvel ezelőtt még ezer dollár körül mozgott, tavaly december közepén pedig már 20 ezer dolláros magasságban is járt. Ám a szárnyalása nem tartott sokáig, az újév eleje hatalmas mélyrepülést hozott, amely mostanra sem csillapodott. A napi árfolyamról itt lehet tájékozódni

Az elmúlt egy hétben 22 százalékot, idén pedig már 73 százalékot veszített az értékéből a Bitcoin. Úgyhogy most türelem. Ám nem szabad elfelejteni, az aranykor véget érhet, egyrészt a világ nagy jegybankjai elkezdték elzárni a pénzcsapokat, így egyre kevesebb likviditás jut olyan erősen spekulatív piacokra, mint a kriptodevizák piaca. Másrészt a kriptodevizák egyelőre nem tudták bizonyítani létjogosultságukat, például fizetőeszközökként, egyelőre még mindig spekulatív eszközként tartják őket számon.

Arany: biztos, ami biztos

Az aranyat ellenben évszázadok, ha nem évezredek óta a legbiztosabb menedéknek tartják a befektetők. Nagy nemzetközi bizonytalanságok előtt, háborúk idején a tehetősebbek szinte mindig ebbe a nemesfémbe menekítették vagyonukat. Míg a részvények és a kötvények klasszikus befektetéseknek számítanak, a kereslet növekedése irántuk a gazdaság iránti optimizmust mutatja. Mindennek fényében külön figyelemre méltó, hogy a németek aranyfedezetű értékpapír-állománya az utóbbi időben 50 százalékkal nőtt. Az idei év például 2013. óta a legjobbnak számít az arany számára,

http://www.arany-arfolyam.hu/

ám teljesítménye bizonyos tekintetben eltörpül a palládiumé mellett, amely idén az év elején új, 17 éves csúcsra emelkedett, új rekordot döntve.

Műtárgyaktól a versenylóig

Igazi nagybefektetések következnek, akár hatalmas hozammal. Ám ne feledjük: pillanatok alatt földönfutóvá lehet válni! Napjainkban egyre többen vásárolnak értékes műtárgyakat, drágaköveket is befektetési céllal. Ezek közös előnye, hogy értéküket tartják, sőt idővel növelik, ezért nagyon jó védekezési lehetőséget kínálnak a pénz értékcsökkenésével szemben. Az aukciókról naprakész információk és helyszínek itt találhatók

. Vagyontárgyainkat később eladva nyereségre is szert tehetünk, ám a műtárgyak, ékszerek piaca sem garantál biztos hozamot, karbantartásuk, védelmük pedig költséges lehet.

Most tartották az USA Kentucky államában található lósportkomplexumban, Keenelandben az egyéves lovak vásárát

. Idén 27 állatért fizettek több mint egymillió dollárt, háromért pedig több mint kétmilliót a világhírű aukción. A legdrágább állat 2,4 millió dollárért kelt el, ami idei rekordnak számít a piacon. Van olyan ló, amely jelenleg 75 millió dollárt ér, miközben egyévesként 500 ezret fizettek érte.

Az ingatlan (termőföld, építési telek, lakóingatlan) vásárlása sem rossz megoldás, ugyanis jó eséllyel tartja, hosszabb időtávon pedig növeli is értékét. Most hasít az ingatlanpiac, egekben az árak. Ám, mivel az ingatlanpiacot is a kereslet-kínálat állandó változása határozza meg, nincs garantált ár, nincs garantált megtérülés. Miközben igen jelentős készpénzzel kell rendelkezni ehhez a befektetési formához a vásárlás pillanatában, és ha az eladás sem egyszerű, hiszen a műtárgyak, ingatlanok esetében időnként hónapokat, sőt éveket is kell várni, míg megfelelő vevőre, eladóra találunk.

Külföldön is érdemes szétnézni, különösen az utóbbi években megjelent ingatlanpiaci ínyencségeket tekintve: manapság a legnépszerűbb ingatlanvásárlási célpontoknak Indonézia, Írország és az Egyesült Államok (12 százalék) számít, sorban 15,3, 14,7, illetve 12 százalékos hozammal. Szakértők szerint hosszú távon pedig Ausztrália, Kanada, Malajzia, Hongkong is jó választás lehet.

Érdemes figyelni a borok piacát is. Ez a meglepő befektetéstípus szintén kimagasló haszonnal kecsegtet. A piac a reneszánszát éli, fokozatosan emelkedik az érdeklődés a minőségi és ritka palackok iránt

Az ágazat az elmúlt egy évben jóval több, mint húsz százalékot nőtt. Egy palack több évtizedes jóféle bor akár százezreket vagy milliókat is érhet. Sőt, a borra már rövidtávon is lehet spekulálni: egyes kereskedők, igen kedvező áron, még a „megszületése” előtt felvásárolják a jobb pincék teljes kínálatát. Bár az előjegyzés bizonyos kockázattal jár, nem ritka, hogy néhány hónap múlva két-háromszoros áron lehet túladni a portékán. A leendő befektetőknek azonban figyelembe kell venniük, hogy egy borospalack – legyen az bármilyen értékes – kevéssé likvid eszköz, egy nagyobb borvagyon készpénzre váltása itt is akár hónapokat igénybe vehet.

Meseautó: Veteránautó

Végezetül a megszállottak befektetése, ami manapság az egyik csúcstippnek számít a piacon: a veteránautó. Nincs az az értékpapír, nemesfém, kínai váza, bor, pláne céges részvény, amelynek az értéke olyan stabilitást mutatott volna az elmúlt tíz évben, mint a szépkorú négykerekűeké. A háttérfolyamat öngerjesztővé vált: nagy mennyiségben fennmaradt, divatos veteránautókhoz – bogárhátú Volkswagen, Mini, Fiat 500, Mercedesek, MG-k – kis cégek újra elkezdtek alkatrészeket gyártani a kilencvenes években. Ugyanis veteránautóból (kevés kivétellel) nem gyártanak újat, ezért az a kevés, ami még elérhető, értéket képvisel, ráadásul vonzó és látványos árucikk is egyben. Az elemzők 2012-ig úgy vélték: az oldtimer mint új befektetési forma, egész jól tartja a lépést az arany értékének mozgásaival. Aztán az arany egyszer csak leszakadt, az oldtimer viszont tovább szárnyalt.

Mindebből jól látszik, aki megteheti, annak érdemes kilépnie a komfortzónából.

Ám nem szabad elfelejteni, a befektetés mást jelent mindenkinek, és nem minden esetben egyenlő a spekulációval. Halálbiztos tipp nincsen, kockázat nélkül pedig szinte nem lehet elérni nagyobb hozamot. Egy biztos, a befőttesüvegben, kamrában, avagy a dunyhahuzatban tartott bankjegyeknél minden megoldás csak jobb lehet.

BGA