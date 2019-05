Itt az ideje az aranyvásárlásnak!

Aranyat sokféleképpen vehetünk. Most talán azért is érdemes ezeken a lehetőségeken elgondolkodni, mert több ok miatt is az arany és a további nemesfémek keresletének kedvez a világpiac. Pedig amit most éppen a piacon látunk, az messzemenőkig ellentétes a bevezetőnkkel. Hiszen pont a napokban esett be 1200 dollár alá az arany unciánkénti ára, az ezüst is már csak 14,2 dollár unciánként. Ez fél év alatt újabb 10-15 százalékos esés, ráadásul alapvetően már öt éve lefelé tartanak ezek a jegyzések. Előbbiek mellett a platina is ezt a pályát járja be. Az értékesebb fémek közül egyedül a palládium az, amelyik inkább felfelé ívelt az elmúlt öt évben.

Egy különös termék

A legtöbb terméknél, az olajnál, az autónál, a televíziónál azt lehet mondani, hogy a világpiaci növekedés segíti a termékek keresletét. Ha gazdagabbak az emberek, mernek tartós cikkeket vásárolni, autózni, és tankolnak is a gépkocsijukba.

Ám az arany helyzete egészen más. Mindenki hallott arról, hogy az arany sokak számára inkább amolyan menekülő befektetés, vagyis éppen akkor nő a kereslet iránta, ha a gazdaság más területein baj van.

Megnézhetjük például a 2007 és 2009 közötti időszakot, vagyis a tíz évvel ezelőtti pénzügyi krízist és környezetét. A tőkepiacok átlagosan 35 százalékot zuhantak, de az arany 25 százalékot még emelkedni is tudott.

De van egyenes arányosság is

A menekülő instrumentum teória természetesen alapvetően igaz, hiszen a nyugati ember inkább akkor vesz aranyat, amikor a hagyományos pénzügyi befektetésekben, részvényekben, kötvényekben, bankbetétekben kevésbé bízik, de keleten már nem feltétlenül ez az összefüggés.

Az arany sok helyen státusz-szimbólum, például esküvői, vagy ajándékozási értékmérő, mint Indiában, vagy az arab világban. Ezeken a helyeken inkább a gazdasági növekedéssel egyenes arányban változik az arany kereslete.

Ráadásul a jegybankok is akkor tudnak többet tartalékolni, ha jól megy a gazdaság, márpedig ők még mindig nagy aranytömb-vevők.

Kereslet és kínálat

Az arany ára összességében a hagyományos kereslet és kínálat alapján alakul. Az arany piacán ismert 50-40-10 szabály szerint az arany 50 százalékban az ékszeriparhoz kerül, 40 százalékban aranyrudat gyártanak belőle és 10 százalékot használnak fel az egyéb ágazatok.

Akik befektetésként és nem például ajándékozási céllal pillantanak rá erre a piacra, ők vehetnek ékszereket, fizikai aranyat (érméket, lapkákat, rudakat), de mindenféle értékpapírszerűséget is, arany ETF-et, befektetési alapot, certifikátot, határidős pozíciókat, aranybányászati cégek részvényeit.

Végül is mindegy mit, csak emelkedjen az ára!

Szerencsés csillagzat

Az arany keresletére most is vegyes impulzusok hatnak, de összességében, ha tippelni kéne, most sokkal több az árfelhajtó tényező, mint a további esést valószínűsítő paraméter.

Mondunk három példát!

Az arab világban és Indiában, vagyis a hagyományos aranyvásárló országok legfontosabb képviselőinél, most inkább nő a GDP. Az arab országok az olajár-emelkedésből, India a magas gazdasági növekedéséből profitál. Ha több a pénze egy indiainak, többet is fog költeni aranyra. Kínában, Nyugat-Európában, akár az Egyesült Államokban, ahol sokkal jellemzőbb a „menekülő-befektetés” jelleg, viszont most van is miért menekülni, például a durvuló kereskedelmi háború veszélyei miatt nőhet az óvatosság. Végül még a szankciók is az aranyárnak segíthetnek. Irán, Oroszország, vagy Venezuela például fejlett aranykultúrával rendelkező országok. Őket különböző nemzetközi szankciók sújtják, de aranyat még a romló belpolitikai és gazdasági helyzetben is jellemzően lehet vásárolni. Ez általában is igaz, ha egy országban szinte már nem lehet külföldi devizát, például dollárt váltani, megszűnik a helyi pénz konvertibilitása, az arany még elérhető szokott lenni. Az elszegényedő emberek ékszereket értékesítenek, a kereskedők az arany kis mérete folytán mindenféle tiltás ellenére be tudják hozni az aranyat.

Van tartalék

Felmerülhet persze a kérdés, hogy ebben az iparágban nincsen olyan gyors technológiai fejlődés, amely alapvetően megváltoztatja az árakat?

Ha hirtelen tízszer annyi arany lenne kinyerhető, akkor biztos nem érne már 1200 dollárt sem egy uncia.

Ez kockázat, de azért egyelőre nincsen érdemi áttörés.

Az arany valójában igen bőséges a természetben, de a legtöbb előfordulási helyéről nagyon nehéz kinyerni. Például a tengervízben is van arany, de nagyon kicsi sűrűségben. A tengervíz alatti rétegek már koncentráltabban tartalmaznak aranyat, de azért onnan kivonni, egyelőre nem gyerekjáték.

Rövid távon talán nem kell attól tartani, hogy az aranykitermelés technológiája robbanna, a fent felsorolt pozitív hatások miatt így most inkább az áremelés lehet a közeljövő trendje.