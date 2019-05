Jelentős változások a Takarék Csoportnál – Egy modern, országosan elérhető bank kialakítása a cél

Versenyképesség, üzleti és szervezeti korszerűsítés, megújuló tradíciók - ezek a legfőbb céljai a Takarék Csoport 2019-2023-as időszakra szóló üzleti stratégiájának, amelyet a takarékok több mint féléves egyeztetését követően fogadott el a Takarékbank Zrt. közgyűlése. A stratégia középpontjában egy modern, a digitalizáció terén aktív, országosan elérhető univerzális bank kialakítása áll, amely 2020-ra a jelenlegi takarékok fokozatos, országos fúziójának eredményeként jön létre. A Csoport működési költségeit 5 év alatt 25-30 milliárd forinttal kívánja csökkenteni, 2023-ra 10 százalékos piaci részesedés elérésével és évi 30 milliárd forint körüli, fenntartható adózott eredménnyel számol. A Takarék Csoport vezetői, középen Vida József a Takarékbank elnök-vezérizgazgatója. Az elmúlt időszakban a mérlegfőösszege alapján az ország negyedik legnagyobb pénzügyi csoportja jelentős átalakuláson ment át. A 2017 nyarán elfogadott közös üzleti stratégia mentén kialakult az egységes szabályozási környezet, a korábbi félszáz takarék egyesülésével 12 regionális, megerősödött pénzintézet jött létre, átalakultak a Takarék Csoport központi szervezetei. A takarékok lerakták az egységes informatikai rendszer és integrációs adattárház alapjait, egységesítették a Takarék Csoport arculatát és márkanevét, létrehozták a kockázatok központi mérési és kezelési rendszerét. A Csoport dinamikusan növelte piaci részesedését az összes hitelpiaci szegmensben és új, innovatív termékeket vezetett be (Takarék-busz, Digitális bankfiók, online számlanyitás, mobil applikáció). A pozitív változások ellenére a szövetkezeti hitelintézetek vezetői a stratégia év elején történt felülvizsgálata során megállapították, hogy a jelentősen megváltozott piaci környezetben további lépések szükségesek a célok eléréséhez, ugyanis a Csoport változatlanul jelentős piaci hátrányban van a működési és értékesítési hatékonyság, a profitabilitás és a digitalizáció terén. Az üzleti stratégia átdolgozásáról a Takarékbank Zrt. április 27-én tartott közgyűlése döntött, és az ezúttal is a takarék szektor vezetőinek és szakértőinek széles körű bevonásával történt. Részt vett benne a világ egyik vezető üzleti tanácsadója, kialakításánál a holland és finn modell legjobb gyakorlatait, illetve a Rabobank sikeres konszolidációjának tapasztalatait is felhasználták. A többkörös egyeztetéseket követően a stratégiát a Takarékbank Zrt. közgyűlése jóváhagyta. Az üzleti korszerűsítés célja, hogy a Takarék Csoport egységes és piacvezető pénzügyi termékeket, személyre és valós ügyféligényekre szabott, komplex élethelyzetekre kidolgozott, innovatív pénzügyi megoldásokat nyújtson az ügyfelek számára legkényelmesebb csatornákon (digitális, telefonos és fizikai), illetve ezek kombinációján keresztül. A Takarék Csoport belső megújulása mindenekelőtt egy ízig-vérig modern, a digitalizáció terén aktív, országosan elérhető és nyereségesen működő univerzális bank kialakítását célozza meg, amely a jelenlegi takarékok fokozatos, országos fúziójának eredményeként jön létre. Az egyesült bank egységes elvek és szabályok mentén, egységes informatikai háttérrel és arculattal, egységes marketing- és értékesítési tevékenységgel működik majd, megszünteti a párhuzamosságokat, kiküszöböli a redunanciákból fakadó jelentős költségeket és bárhol az országban, bármelyik takarék fiókban egységes, korszerű és versenyképes termékeket kínál majd ügyfeleinek a Csoportban rejlő szinergiák hatékony kihasználásával. A tervezett intézkedések révén a Takarék Csoport 5 év alatt 25-30 milliárd forinttal kívánja csökkenteni működési költségeit, 2023-ra mind a lakossági, mind a vállalati szegmensben 10 százalékos piaci részesedés és évi 30 milliárd forint körüli adózott eredmény fenntartható elérését irányozza elő. A jelentős korszerűsítés ellenére a Takarék Csoport hű marad másfél évszázados értékeihez, korszerűsíti tradícióit. Optimálisan ötvözi a takarékszövetkezeti hagyományokat a korszerű, innovatív kereskedelmi banki gyakorlattal, amivel a nagy múltú nemzetközi takarékszövetkezetek fejlődési útját követi. A tervezett átalakulások nem érintik a Takarék Csoport tulajdonosi összetételét, továbbra is tulajdonosai maradnak a szövetkezeti hitelintézetek és részjegyeseik.

A Takarék Csoport tervezett szervezeti felépítése

Szükséges a fiókhálózat korszerűsítése és észszerűsítése

A Takarék Csoport