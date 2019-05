Jó, ha ismerjük – a vezetői felelősségbiztosítások!

Sokféle biztosítás véd az általunk vezetett társaságok károkozásainak esetére. De egy nagyobb cég vezetőjének mindenképpen érdemes egyedi, vezetői felelősségbiztosítást is kötnie, mert erre akkor is szüksége lehet, ha a legjobb szándékkal és a lehető legnagyobb gondossággal látja el a feladatát! Vannak olyan vállalkozások, intézmények, de magánszemélyek is (például a vállalatvezetők), akik működésük, gazdálkodásuk, munkahelyi tevékenységük során kártérítési felelősséggel is tartozhatnak bizonyos, nem várt események miatt. Amennyiben azonban az érintettek rendelkeznek a vonatkozó felelősségbiztosítással, akkor a biztosító – a szerződésben meghatározott feltételek és természetesen a szintén szerződésben szabályozott kártérítési limitek erejéig – fizet, vagyis átvállalja az okozott károk rendezését, azaz a kártérítési kötelezettséget. Hogy értsük, miről is van szó, a teljesség igénye nélkül mutassuk be néhány felelősségbiztosítási fajtát!

Szakmáknak

A szakmai felelősség-biztosítások bizonyos szakmákhoz kötöttek, sokszor kötelezőek is az adott hivatás űzéséhez! Ilyen szakmai biztosítás jellemző az

egészségügyi cégeknél

a független biztosításközvetítőknél

a könyvvizsgálóknál

a szakképzést szervezőknél (a diákoknak jár a kötelező biztosítás)

a szálláshely-szolgáltatóknál

az építőipari tervezőknél

az utaztatást végzőknél (általában a tömegközlekedést szervező városi cégek is biztosítják az utasaikat

az ügyvédeknél

a vagyonvédelmi cégeknél

További fajták

A gyakori káresemény miatt vannak még általános, de mégis egyedi fajták is. Ilyen:

a KGFB, amit minden autós ismer, ez a gépjárművekkel okozott károk kötelező felelősség-biztostása

a munkáltatói felelősségbiztosítás

a környezetszennyezési felelősségbiztosítás

a vezető tisztségviselők felelősségbiztosítása

A vezetők biztosítása

Térjünk most ki egy kicsit részletesebben a vállalat-vezetők felelősségbiztosítására! Ez a termékkategória ugyanis minden aktív vállalat-vezetőnél fel kellene, hogy merüljön, mert a vonatkozó törvények szerint a cégek vezető tisztségviselői személyes vagyonukkal is felelhetnek, ha a cégük valakinek kárt okoz.

Erre, a sajnos egyáltalán nem ritka eseményre jelenthet fedezetet a vezetői felelősségbiztosítás.

Egy viszonylag új jogszabály jelentősen szigorította a vezető tisztségviselők felelősségi helyzetét, akik ma már mindenféle ingó és ingatlan vagyonukkal, elsősorban a pénzügyi megtakarításaikkal, de adott esetben a házuk, vagy gépkocsijuk eladása révén is fizetni kényszerülhetnek.

Természetesen csak akkor, ha a kár felróható nekik, mert bizonyítható, hogy az ő szándékos, vagy gondatlan magatartásuk közrejátszott a kár keletkezésében.

A tisztségviselők

Azt azonban fontos tudni, hogy korántsem csak a céget napi, operatív munkáját irányító menedzsment, de az igazgatósági és a felügyelő bizottsági tagok is bajba kerülhetnek, az ő felelősségükre is szóló, kiterjedtebb biztosítást angolszász elnevezéssel D&O, vagy Directors and Officers biztosításoknak is hívják.

Magyarországon a legnagyobb ilyen biztosítási ügy a Magyar Telekomhoz kötődik, ahol az amerikai hatóságok több vezetőt is vizsgáltak egy balkáni korrupciós esetben, az ő (természetesen irgalmatlanul drága) amerikai ügyvédeikre például a vezetői felelősségbiztosítás nyújtott fedezetet.

Jó tanácsok

És végül néhány jó tanács, hogy miért is nem szabad legyinteni erre a biztosításfajtára!