Jól vizsgáztak a BÉT jelzáloglevél indexei, jöhet a folytatás

Sikeresen zárult a Budapesti Értéktőzsde jelzáloglevél-indexeinek egy éves tesztidőszaka, ezért a BÉT úgy döntött, hogy 2018. december 3-ától hivatalos indexként és napi gyakorisággal számítja a jelzáloglevél index család tagjait. Ezzel a lépéssel a jövőben a BÉT jelentősen megkönnyíti a befektetők számára a forint alapú jelzáloglevelekből álló portfóliók teljesítményének követését és piaci értékelését. A hazai forint jelzáloglevél-piac mélyítésének és fejlődésének támogatására a BÉT a Magyar Nemzeti Bankkal együttműködve kidolgozta a BMBX nevű jelzáloglevél index-családot, majd 2017 decemberében elindította az indexek megfigyelési időszakát. A sikeres egy éves tesztidőszakot követően a BÉT úgy döntött, hogy 2018 decemberétől hivatalosan is elindítja a jelzáloglevél indexek számítását. A számítás gyakorisága is megváltozik, az eddigi havi egyszeri számítást felváltja a napi gyakoriságú számítás és közzététel. Ennek köszönhetően az indexek a jövőben még inkább transzparens mutatószámként segíthetik a befektetői döntéseket a jelzáloglevél-piac aktuális állapotát tükrözve. A BÉT által számolt jelzáloglevél index család továbbra is egy teljes megtérülési árfolyamindexből, a Budapesti Értéktőzsde Jelzáloglevél Total Return Indexéből (BMBX Total Return), és két eltérő futamidőre számított hozamindexből, a Budapesti Értéktőzsde Jelzáloglevél 3 éves Hozamindexéből (BMBX Yield 3Y) és a Budapesti Értéktőzsde Jelzáloglevél 5 éves Hozamindexéből (BMBX Yield 5Y) áll. Az élénkülő forint jelzáloghitelezéssel párhuzamosan nagymértékben megnövekedett a jelzáloglevél-kibocsátások száma Magyarországon, amelyet az MNB egészséges finanszírozási szerkezet megvalósulását támogató Jelzáloghitel-finanszírozás Megfelelési Mutató (JMM) előírásának bevezetése, illetve a jegybank jelzáloglevél vásárlási programja is elősegített. Ennek megfelelően a kibocsátó jelzálogbankok száma is megnövekedett a BÉT-en, így a december 3-i éles induláskor már öt kibocsátó, az Erste, a Takarék, az OTP, az UniCredit és a K&H jelzálogbankok jelzáloglevei kerültek a jelzáloglevél indexkosarakba. Az elmúlt egy évben több, mint 400 milliárd forintnyi új, a BÉT-en kereskedett jelzáloglevél kibocsátása valósult meg, a következő időszakban pedig a jelzáloglevél-piac további bővülésére lehet számítani. „A hazai jelzáloglevélpiac fejlődését a BÉT és az MNB együttműködésével 2017 decemberében létrehozott tőzsdei jelzáloglevél-index család érdemben támogatja, a jelzáloglevél kibocsátások további növekedése pedig hozzájárul a fix kamatozású jelzáloghitelek arányának növekedéséhez a teljes lakossági hitelállományon belül.” – mondta a program folytatása kapcsán Máté-Tóth István, a Budapesti Értéktőzsde kereskedésért és üzletfejlesztésért felelős vezérigazgató-helyettese.