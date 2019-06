Jön az első ténylegesen használható kriptodeviza

Bitcoin és társai

Elsőre meglepőnek tűnik, hogy a világ egyik legnagyobb vállalata, a Facebook fog bele a kriptodeviza üzletágba, hisz mostanra elég rosszhírű lett a dolog. Az első fecske, a bitcoin létrehozója azt ígérte, hogy a jegybanki valutákkal szemben értékálló lesz, mivel véges számú sorozatról van szó, de pont ez az egyik ok, amiért alkalmatlan fizetőeszköznek: a modern jegybankok a pénzmennyiség gondos szabályozásával egyensúlyozzák a gazdaságot, ez a monetáris politika.

A bitcoin végül nem is terjedt el, mint fizetési eszköz, ellenben, miután semmilyen hatósági védelem nem áll mögötte, végtelenül kockázatos, hisz könnyen ellophatják, és ennek lényegében semmi következménye nincs (míg a hagyományos banki pénzt betétvédelmi alap garantálja, ha pedig feltörik számlánkat vagy bakkártyánkkal élnek vissza, rendszerint a bank téríti meg a kárt).

Mint egy hagyományos valuta, blokklánc technológiával

Így aztán a bitcoin csak arra volt jó, hogy árfolyamlufit fújjanak belőle, ráadásul létrehoztak ezer másik kriptodevizát, így a végességbe vetett remény is elillant. A blokklánc technológia azonban, melyre ezek a nehezen megfogható eszközök épültek, remekül működik több területen, és most itt egy komoly jelentkező, aki azért tervez kriptodevizát létrehozni, hogy

a pénzmozgást úgy leegyszerűsítse vele, mint amilyen most egy képküldés a Messengeren keresztül.

Az eszköz neve Libra lenne, lényege pedig az, hogy fedezetként tényleges jegybanki pénz állna mögötte, és ezzel eltérne az eddigi eszközöktől (kivéve egyet, a tethert, de a garanciát ott is csak egy nem túl nagy cég ígérete jelenti). Így nem is lenne a meglévő devizákhoz képest eltérő szerepe, de egyetlen nagy előnye lenne: leegyszerűsítené és ingyenessé tenné a pénzforgalmat.

Előnyei

Az emberiség egy részének még nincs bankszámlája, jóllehet a mobilalkalmazások már köztük is működnek, ugyanakkor a távoli helyekre (országok közötti) pénzküldés még költséges és körülményes (a banki utalás drága és persze számla kell hozzá mindkét oldalon), az egyéb szolgáltatók pedig, mint a Western Union, elvégzik a feladatot a két oldal azonosításával, de igen drágán.

Nos, a rendszer még nálunk is, ahol azért nagyjából mindenkinek van bankszámlája és mobiltelefonja, használható lenne (persze igazából csak az azonnali utazás bevezetéséig, akkor bárkinek utalhatunk hétvégén is, azonnal megkapja az összeget). Persze ha tényleg csak annyi lesz a művelet, hogy csak áthúzunk egy dokumentumot (mondjuk az átutalni kívánt összeget, mondjuk egy jelszavas megerősítéssel), akkor már nekünk is vonzó lehet.

Az ötletgazda profitja

De miért lehet jó mindez a Facebooknak azon kívül, hogy lehetővé teszi a kvázi ingyenes utalást? Először is a Facebookon jelen van számtalan üzlet, szolgáltatás, vállalkozás is saját oldallal, így logikusnak tűnik, hogy webshop-szerűen mindjárt ezeknél is vásároljanak a felhasználók azonnali fizetéssel. A bankkártya társaságoknak is előnyös, mivel leginkább bankkártya használatával vehetnek majd Librát a felhasználók, ami egy könnyen használható, és főleg biztonságos digitális pénztárcába kerül.

A világ azon részén pedig, ahol még a készpénz a domináns, de elterjedt már az internetezésre alkalmas telefon, arra számítanak, hogy lesznek helyi vállalkozók, akik kis költséggel elvégzik majd a váltást.

Sok cég részvétele és garanciája

A Facebookhoz már 27 cég csatlakozott, akik részt vennének a rendszer biztonságos üzemeltetésében, köztük a Visa, a PayPal, az eBay, az Uber, a Spotify és a Vodafone. A cégek együtt egy nonprofit társaságot fognak létrehozni, amely megvalósítja a tervet, így nem közvetlenül a Facebook lesz a tulajdonos.

A Libra használatakor lényegében ugyanazok a szabályok lennének érvényesek, mint a hagyományos bankolásnál: a felhasználóknak ugyanúgy igazolvánnyal és lakcímkártyával kell azonosítani magukat, így eleget is tudnak tenni a vonatkozó jogszabályoknak, és maga a cég is engedélyt fog kérni a tevékenység folytatására. Szemben a mostani kriptodevizákkal,

ez egy átlátható, szabályozott, biztonságos rendszer lesz, ha megvalósul, a tervek szerint a jövő év első felében.