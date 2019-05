Kedvező változások a cégautóknál

Az Országgyűlés által elfogadott legújabb adócsomagnak köszönhetően 2019. január 1-én több olyan kedvező változás lép életbe, amelyek jelentősen megkönnyíthetik a vállalkozások mindennapjait. A törvénymódosítás tartalmazza a céges autóhasználattal összefüggő útnyilvántartásokra vonatkozó rendelkezések változását is. A jövő évtől kezdődően a céges autóhasználatot elsődlegesen igazoló útnyilvántartás kiváltható lesz a feltételezett 50%-os magánhasználattal. Ennek eredményeként a vélelmezett 50%-os céges használat arányában a nyílt végű pénzügyi lízingkonstrukcióban finanszírozott személyautók lízingdíjait terhelő ÁFA fele is levonhatóvá válik, immáron útnyilvántartás vezetése nélkül is. Mindez azért rendkívüli fontosságú, mert Magyarországon a vállalati ügyfelek között, évek óta a nyílt végű pénzügyi lízing az egyik legnépszerűbb autófinanszírozási konstrukció. A nyílt végű pénzügyi lízing biztosítja az ÁFA levonásának lehetőségét és ezen túlmenően további jelentős előnye, hogy a futamidő végén az ügyfelek döntésétől függ, hogy az autót megvásárolják vagy visszaadják a lízingcégnek. Vály Judit, MKB-Euroleasing vezérigazgató: Az adótörvény januártól hatályba lépő változásának köszönhetően a könnyen megvalósítható ÁFA levonási lehetőség miatt, a céges személygépkocsi beszerzések többsége a nyílt végű pénzügyi lízingkonstrukcióban lesz a leggazdaságosabb. Mivel az autó a futamidő végén – a maradványérték megfizetésével – egyszerűen a lízingbevevő tulajdonába kerülhet, ez azt eredményezi, hogy a nyílt végű lízing sokkal gazdaságosabb alternatívája lehet a készpénzes vásárlásnak. Biztos vagyok benne, hogy törvényváltozás eredményeként gyorsuló ütemben, tovább erősödik az igény a nyílt végű pénzügyi lízing keretében történő finanszírozásra. Az MKB-Euroleasing, a piacvezető autófinanszírozók egyikeként, felkészülten várja az ügyfeleket akár fix kamatozás mellett is igénybe vehető, nyílt végű pénzügyi lízing konstrukcióival is.