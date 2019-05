Ki szállít ki hamarabb? – Amerikában már egy nap alatt megjön a webshopos rendelés

Az Egyesült Királyság egyes területein a kiszállítási határidő már most is egy nap. Az Amazon mintegy 231 milliárd Ft-nak megfelelő összeget fordít arra, hogy az egy napos határidő másutt is tartható legyen.

Azt a vállalat nem közölte, mikorra sikerül a szállítási határidőt csökkenteni, de azt igen, hogy az idei évben „folyamatos javulást” vár.

Az Amazon amerikai versenytársai, a Walmart és a Target folyamatosan csökkentik a kiszállításra vállalt időtartamot és sok termékre már két napos határidőt adnak.

Az Amazon mostani lépése arra irányul, hogy megelőzze konkurenseit. Sok amerikai városban már egy napon belül szállít, de szakértők szerint az ország távoli vidékein nehezen lesz képes hasonló teljesítményre.

„Az Amazon magasabb sebességre kapcsolt, megpróbál az élre kerülni” mondta az UPS fuvarozó óriás-vállalat korábbi elemzője, Cathy Morrow Roberson, aki egy tanácsadó vállalkozást alapított. „Nem látom azonban, hogyan jár majd el az amerikai kisvárosokban”.

A számítógépes felhő

Az Amazon az első negyedévre mintegy 1 041 milliárd Ft-nak megfelelő összegű nyereségről számolt be, ami kétszerese az előző év azonos időszakában elért profitnak. Ez már a negyedik rekordot hozó, egymást követő negyedév volt.

Az első negyedévben az eladások értéke 17 százalékkal, 17 263 milliárd Ft-nak megfelelő összegre nőtt. Az Amazon arra számít, hogy a forgalom a második negyedévben 13-20 százalék közötti mértékben emelkedik majd.

Nőtt a vállalatok számára interneten számítógépes szolgáltatásokat nyújtó az Amazon Web Services (AWS) forgalma is, azé a szolgáltatásé, amelyet felhő-alapú számítástechnikának neveznek.

A 2002-ben indított AWS az Amazon üzleti tevékenysége kulcsfontosságú elemévé vált, bevételei a március végén zárult három hónapos időszak során 41 százalékkal, mintegy 2 227 milliárd Ft-nak megfelelő összegre emelkedtek.