Le a kkv-s könyvelői kőkorszakkal!

Gondolta volna, hogy a kis- és középvállalkozóknak (kkv) könyvelők csaknem egyötöde (18 százaléka) még mindig papíron vezeti bevételeit és kiadásait, éppúgy, mint ahogy az a 13. században meghonosodott? Méghozzá nem akárhol, hanem Angliában – derül ki egy friss szigetországi kutatásból. Pedig csak az ottani kkv-k alig 6 százaléka nem tartja szükségesnek, hogy könyvelője a 21. század technikáit használva készítse el beszámolóját, ami azt jelenti, azért a megbízók döntő többsége halad a korral. Ezt mutatja az is, hogy öt brit kkv-ból három használ digitális szoftvert üzletmenete dokumentálására – ennyien nem tartanak attól, hogy az elektronikusan tárolt adataik informatikai problémák, adatlopások miatt elvesznek. E fenyegetettségnél ugyanis sokkal fontosabbnak ítélik meg, hogy időt takarítanak meg azzal, hogy gépen könyvelnek, mintsem azt manuálisan végeznék el. Magyarországon a kkv-k a bizonylatok – elsősorban bejövő és kibocsátott számlák – jellemzően papíralapon, havonta összegyűjtve kerülnek a könyvelőhöz. Aki vagy értük megy, vagy az adózó viszi el neki azokat. Hogy aztán a beszámoló elkészítését követően a könyvelő visszajuttassa a paksamétát a vállalkozáshoz, aki ezt valahol eltárolja, majd egy esetleges vizsgálatnál, beszámoltatásnál az egész papírhalmazt újra elviszi a könyvelőhöz, aki az ellenőrzés végeztével újra visszaadja azt. A számlák utaztatása időbe és pénzbe kerül, és nem biztos, hogy minden számla eljut a könyvelőhöz. Ráadásul a havonta vagy még ritkábban lekönyvelt számlák egyszerre jelentenek rengeteg munkát a könyvelők számára, a begyűjtött számlák pedig tonnaszám halmozódnak egy-egy könyvelőirodában. Egyre több olyan fejlesztés létezik idehaza is, amely egyenesen a könyvelő programjába továbbítja a számla képét és adatait, megtakarítva a rögzítési munkát, és visszakereshető módon tárolja is azokat. Ezzel jelentősen csökkennek az adatrögzítési hibák, az iratok elkallódása és a könyvelők túlterhelése a bevallási határidők környékén, és a párhuzamos adatkezelés.