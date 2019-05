Magyar és erdélyi bank a világ legértékesebb hitelintézetei között

Az OTP a 218. helyezést ért el a világ legértékesebb pénzintézetei között. Emellett még egy magyar érdekeltség is szerepel a Brand Finance Banking 500 toplistán. A Transilvania Bank piaci részesedése alapján csak második a romániai piacon, ám márkaneve értéke alapján egyedüli romániaiként szerepel a listán. Alapítói között magyarok is vannak. A napokban jelent meg a The Banker című szaklapban a világ legértékesebb bankjainak ötszázas toplistája. A világ legnagyobb márkaelemző cége, a Brand Finance által összeállított rangsorban első alkalommal szerepel romániai tulajdonban levő hitelintézet, a Transilvania Bank. A kolozsvári székhelyű cég a globális listán a 486. helyen áll, az európai bankok között pedig a 142. A Brand Finance szakértői szerint a Banca Transilvania márkanév értéke 174 millió dollár. A romániai piacon aktív hitelintézetek közül a toplistán szerepel még a Societe Generale (BRD), az Erste Group (BCR), az OTP, az Unicredit és az ING. A legelőkelőbb, 26. helyen, ez utóbbi áll. Az OTP egyedüli magyar hitelintézetként a rangsor középmezőnyében tanyázik. A magyar márkanév jelenlegi értéke 786 millió dollár az elemzők szerint, 23 százalékkal több, mint egy évvel korábban. Külföldi tulajdonban levő romániai bank szerepelt már a Brand Finance összeállításában, a BRD 2012 és 2014 között a 487. helyet foglalta el.

Magyarok a BT alapítói között

A Banca Transilvania Rt.-t 1994-ben alapították 4 millió dolláros alaptőkével. A 42 alapító tag között két magyar is volt, a kolozsvári Tóthfalusi János és a bécsi Jávorszki Imre. A többiek kolozsvári román üzletemberek voltak, valamint a Kolozsvári Kereskedelmi és Iparkamara. Kezdetben regionális bankként működött, tevékenységét Erdélyre koncentrálta.

1997-ben az első romániai bank volt, melyet bevezettek a Bukaresti Értéktőzsdére. 2008-ban a piaci részesedése még csak 5,4 százalék volt, ám a gazdasági válságból megerősödve jöttek ki, 2014-re már a piac mintegy 10 százalékát birtokolták. Abban az évben a Transilvania Bank felvásárolta a Volksbankot, ezáltal jelentősen erősítve pozícióját Bukarestben és a deli országrészben.

A tavalyi év végén a Bancpost is a kolozsvári hitelintézet tulajdonába került, aminek eredményeként piaci részesedése 16 százalékra nőtt, jelenleg a második számú belföldi bank, hajszállal lemaradva a Banca Comerciala Romana BCR mögött. A Banca Transilvania Rt. tulajdonosi köre lényegesen átalakult az évek során, jelenleg az Európai Újjáépítési és Fejlesztési Bank tulajdonában van a legnagyobb, 14,33 százalékos részvénycsomag.

Kína megelőzi az Egyesült Államokat

Az idei a második év, amikor a listán szereplő banki brandek összértéke alapján Kína (317,4 milliárd dollár) megelőzi az Amerikai Egyesült Államokat (260,3 milliárd dollár). 2017-hez képest Kína jelentősen növelte az előnyét, a távol-keleti ország bankjainak értéke ugyanis 22 százalékkal nőtt, amerikai konkurenseik ellenben csak 8 százalékos pluszt produkáltak. A rangsorolt bankok számában az amerikaiak (76) egyelőre még megelőzik a kínaiakat (45).