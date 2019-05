Megismétlődhet a 30 évvel ezelőtti tőzsei összeomlás?

Harminc évvel ezelőtt, 1987 októberében történt minden idők legnagyobb egynapos tőzsdei zuhanása, a legfőbb index 22,7 százalékkal került lejjebb. Vajon manapság, amikor érdemi esést már rég nem is láttunk, megtörténhet-e ugyanez?

Ami változott

30 év alatt sokat változik a világ, ezért teljesen jogos a kérdés, hogy ismételheti-e magát a történelem. A tőkepiac összességében sokkal kisebb volt akkor, hisz nem tartozott bele keleti blokk, a volt kommunista országok csoportja, és nem tartozott bele a ma hatalmas szerepet betöltő Kína sem.

Emellett teljesen más volt a kereskedés menete: tőzsdetermekben brókerek kiabáltak és telefonáltak, a megbízások is telefonon jutottak el a brókerekhez, gépesítés még alig volt. Ma nagy elektronikus platformok a tőzsdék, termek is már csak dísznek vannak, és a befektetők milliói interneten keresztül adhatnak megbízásokat, a rendszer sokkal hatékonyabb.

Ami ugyanaz

Ami nem változott, az a tőzsdei árfolyamokat alakító tényezők összessége: az emberi természet, pszichológia, a pénzmennyiség hatása és a tőzsdei cégek eredményességének jelentősége. Alapvetően ugyanarról szól a tőzsde, így ahogy a múltban is voltak, a jövőben is lesznek nagy esése, nagy emelkedések, akár hirtelen összeomlások is. A kérdés csak az, hogy lehet-e egy nap alatt ilyen?

Szabályozás

A válasz az, hogy ugyanazon a nagy piacon, vagyis Amerikában elméletileg nem, miután a legnagyobb index 20 százalékos elmozdulása esetén felfüggesztik egész napra a kereskedést. Persze ettől még másnap az folytatódhat, és két nap alatt már meglehet a 30 évvel ezelőtti mérték. Az esélye viszont sokkal kisebb, mint akkor volt, mivel bevezettek olyan szabályokat, melyek szerint a kereskedést bizonyos árelmozdulás esetén fel kell függeszteni.

A jelenlegi szabályozás szerint, ha a legnagyobb index, ami ma az S&P 500, hét százalékot mozdul el, akkor 15 percre felfüggesztik a kereskedést. Ugyanez életbe lép 13 százaléknál is, végül 20 százaléknál aznapra vége a kereskedésnek. Ez a rendszer lehetővé teszi, hogy a pánik megszakadjon, a befektetők negyed óra alatt átgondolják, mit is akarnak, a gépesített algoritmusokat pedig közben átprogramozhatják, a megbízásokat módosíthatják.

A tapasztalatok szerint likvid piacokon egy ilyen felfüggesztés általában megakasztja a felgyorsult folyamatot, legalább időlegesen. Így annak az esélye, hogy létrejön az egész napos bezáráshoz vezető 20 százalékos esés, lényegesen kisebb, mint 1987-ben.