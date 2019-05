Mi lesz a kamatokkal? – Az MNB egyelőre nem számít gyors emelkedésre

A lassan tíz éve tartó fellendülésnek egyszer vége lesz, és akkor a hosszú ideje rekord mélységben lévő jegybanki alapkamat is várhatóan emelkedni fog. Nem tudni azonban, hogy ez a folyamat mikor és milyen ütemben indul meg. A Magyar Nemzeti Bank (MNB) egyelőre nem számít gyors kamatszint-emelkedésre. Suppan Gergely, a Takarékbank elemzőjének segítségével mutatjuk, hogy miért! A Magyar Nemzeti Bank Monetáris Tanácsa kedden a várakozásoknak megfelelően 0,9 százalékon hagyta az alapkamatot, valamint -0,15 százalékon az egynapos betéti rátát. A jegybank úgy látja, 2019 közepétől érhető el tartósan a 3 százalékos inflációs cél, ezért a laza monetáris kondíciók fenntartására továbbra is szükség van. A közelmúltban azonban jelezte, hogy másfél-két éves távlatban ez már nem lesz fenntartható. Most azonban még nincs szükség kamatemelésre, az alábbiakban sorra vesszük a döntés mögött álló jegybanki megfontolásokat:

Az infláció nem indokol beavatkozást

Átmeneti lehet a forint gyengülése

Eddig működik a nem szokványos eszköztár

Új eszközök a monetáris politikában