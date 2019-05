Nagyon nagy drágulások – mikor szálljunk be?

Hogy lelhetők fel a legjobb növekedési sztorik a tőzsdéken? Nem könnyen. A legvagyonosabb hazai spekulánsok közül is ezer emberből jó, ha ötnek van például bitcoinja. Mert ismeretlen, mert kockázatos. Ám, mi is megcsíphetünk valami nagy szárnyalást, ha a legpesszimistább időszakban is merünk befektetni, vagy megtaláljuk a legígéretesebb jövőképpel rendelkező cégeket! Mivel lehet a tőzsdén elképesztő hozamokat elérni?

Ha valami a semmiből berobban az érdeklődés homlokterébe.

Ha egy cégnek tartósan kiváló az eredmény-növekedése.

Vagy, ha egy jó sztorit az elején elkapunk.

A berobbanó siker

Az elsőre legyen a példánk a bitcoin. A vele elérhető nyereség már-már földöntúli, de még a mai napig nem nagyon lehet találni olyan klasszikus befektetési tanácsadót, aki vételre ajánlaná.

És valóban érdekes helyzetben van a bitcoin. Hirtelen annyira sokan hittek abban, hogy betöltheti az alternatív pénz szerepét, hogy az árfolyama, mint a nyíl kilőtt, megszázszorozódott, majd nemrégiben mivel sokan realizálni akarták az elért nyereséget lecsökkent az ár. Jelenleg 13 ezer dollár körül mozog.

Mint látjuk annyira volatilis, vagyis annyira változékony lett a bitcoin ára, hogy ezáltal egyre többen érzik úgy, hogy éppen az árfolyamok hatalmas mozgása miatt lesz alkalmatlan fizetőeszköznek.

Felfelé ez nyilván nem olyan kellemetlen, de ha valaki azért nem tudja megvenni a kiszemelt házát, mert bitcoinban tartotta a pénzét és az egyetlen nap alatt tíz százalékot zuhant, akkor már égetőbb a probléma. A nagy volatilitás megölheti a sztorit.

Kínai csodák

Vannak azonban olyan részvénytörténetek, amelyek a bitcoinhoz hasonló pályát írtak le eddig, és még a jövőben sem feltétlenül végzik ki önmagukat, csak nagy kérdés, hogy meddig érdemes még beszállni, és mikor van már túlfújva a lufi. Két olyan papírt mutatunk be, amelyek a józan ész szerint már hihetetlenül drágák, csak éppen a nyereségszámaik is a józan ész szabályait felülírva emelkednek. Ők a

Tencent

és a JD.com.

Tencent

A kínai Tencent részvényeivel a világ pénzét meg lehetett keresni. Az egykori bevezetéshez képest 500-szoros áron forog a papír. A cég ma már 500 milliárd dollárt ér, ami döbbenetes szám, de van benne tartalom is. Hiszen a nagy mindenevő játékfejlesztőnek és szórakoztatóipari cégnek már van 700 millió aktív felhasználója, és a növekedés nem akar kifulladni.

Ahogy a részvény szárnyalása sem, a Tencentet hongkongi dollárban jegyzik, egy év alatt a kurzusa éppen megduplázódott, tavaly Karácsonykor még 200 dollár alatt volt a jegyzés, most majdnem 400.

A jelenlegi árazása 60-as, vagyis döbbenetesen magas P/E mutatót takar, csak éppen minden évben tud 40-60 százalékos eredmény-növekedést. Ha ezt vesszük, akkor lehet, hogy az árfolyam még mindig nem túlértékelt.

JD.com

Hasonló a JD.com esete is, csak egy nagyon kicsit tompítva. Ennek a kínai e-commerce cégnek 2014-ben 15-szörösen túljegyezték a befektetők a részvény-kibocsátását az amerikai NASDAQ növekedési tőzsdén. Ez már szép jövőt vetített előre és a befektetők biztos, hogy nem csalódtak, tavaly például 40 százalékkal nőtt a cég forgalma és az aktív ügyfeleinek a száma is harmadával, 270 millió főre gyarapodott. A JD.com korántsem startup immár, hiszen 140 ezer ember dolgozik a cégnél. Ez a részvény „csak” 50 százalékot drágult a tavalyi évben, és a P/E mutatója is valamivel visszafogottabb, 45-ös, ami persze még mindig nagyon magasnak tűnik, de látva a fejlődést, itt is elképzelhető, hogy ami három évig adott volt, vagyis a folyamatos fejlődés és drágulás, az nem pont 2018-ban fog kifulladni.

Az elején elkapni

Végül nézzünk egy példát arra, amikor még az elején el lehet kapni a növekedést. Az amerikai iRobot a teljesen önjáró háztartási robotok, ma még gyerekcipőben járó üzletágában sikeres.

Magyarországon is lehet kapni egy csomó készüléküket, 100-300 ezer forintba kerülnek a Roomba elnevezésű önjáró porszívók, de vannak medence-tisztító, vagy padlófelmosó masináik is.

Az iRobot részvényei elég hektikusak, összességében eddig nagyon hasítottak, de a 72 dolláros jelenlegi részvényárfolyam azért nem töretlen emelkedéssel alakult ki, mert az idei csúcs során járt már 100 dollár felett is a papír.

Ám a cégnek biztosan szép jövőképe lehet, hiszen a bevételei folyamatosan nőnek, idén például olyan jó lett a harmadik negyedév, hogy a társaság meg is emelte az idei eredmény-előrejelzését.

Növekedni pedig még lehet, ma még csak az amerikai porszívók kevesebb, mint 10 százaléka önjáró, és a cég újabb és újabb tevékenységekre fejleszt gépeket, így hóeltakarításra, illetve fűnyírásra.