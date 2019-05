Naponta nyerni 10-20 százalékot? Nem lehetetlen!

Magyarországon már tíz éve jelen vannak, de mégis mintha csak most ismerkednének a befektetők a certifikátokkal! Pedig a német gazdasági kultúrából érkező értékpapírok igazán praktikus megoldást kínálnak arra, hogy valamilyen mögöttes portfóliót a hazai befektető is egyetlen gombnyomással lefedjen. Legyen ez akár a magyar BUX, a német DAX, az olajpiac, az arany, vagy más árupiac. Ismerkedjünk meg a certifikátokkal, mert hozammentes világunkban, ezekkel még lehet keresni. Na persze bukni is, hiszen mindennek megvan az ára! A certifikátok pénzügyi szolgáltatók által kibocsátott strukturált értékpapírok, ahol a hozam mindig valamilyen mögöttes termék, például egy részvény, index vagy árutőzsdei cikk árfolyamváltozásától függ. Ez röviden a definíciója annak a terméknek, amelyet be szeretnénk mutatni. Bonyolult? Mindjárt világosabb lesz, hogy mindez a gyakorlatban mit is takar. A certifikát, ahogyan a németes neve is mutatja, a német nyelvű gazdasági világ találmánya. Nem véletlen, hogy itthon is két osztrák bank, az Erste és a Raiffeisen a termék két legfőbb apostola. A bankok honlapjain érdemes elbolyongani, kedvcsináló lehet, hogy egy-egy ilyen termék naponta is 10-20 százalékos hozamot hozhat. Természetesen, mint azt már jeleztük, mindez a kockázat oldaláról megfogalmazva már nem olyan szép: hiszen a veszteség is lehet ennyi.

Olyan, mint egy alap

De miről van szó? És miért terjednek el annyira mostanában? Kezdjük az utóbbi kérdéssel, mert arra egyszerűbb a válasz: azért terjednek el, mert segítségükkel még elérhető érdemi hozam, pedig az a nulla hozamok világában már ritka, mint a fehér holló.

És akkor miről is beszélünk?

A certifikátokat befektetési szolgáltatók bocsátják ki,

ezeket az értékpapírokat bevezetik a tőzsdére,

nagyon hasonlítanak a befektetési jegyekre, illetve az immár itthon is ismert ETF-ekre.

a fő előnyük, hogy rendkívül transzparensen és költség-hatékonyan lehet velük lefedni egy mögöttes portfóliót,

az alapokkal ellentétben nemcsak egy piac, részpiac felívelésére éehet játszani velük,, de az esésére is, akár „turbófokozatban” is, vagyis tőkeáttétellel (ez persze extra kockázatos).

Sőt, kimondhatjuk, gyakorlatilag akármit is várunk a piacon: esést, emelkedést, hektikus ugrabugrálást, stagnálást, a certifikátokkal minden várakozásunkra fogadhatunk

Nem véletlen, hogy Németországban például már többszázezer különböző termék is van.

Felhasználók

A német Zertifikat szó amúgy igazoló jegyet jelent, a certifikátok (vagy röviden certik) olyan értékpapírok, amelyek igazolják, hogy a tulajdonos egy mögöttes termék birtoklási jogával rendelkezik.

Főleg a lakossági befektetők használják, de alkalmas fedezeti ügyletekre (kockázat-kezelésre), vagy benchmark-követésre is.

A legfrissebb terméklisták mindig elérhetők a BÉT honlapján is, Láthatjuk, hogy aranyra, ezüstre, olajra, BUX-ra, DAX-ra, S&P 500-rs, de egyedi papírokra is fogadhatunk itthon. Ha pedig a nemzetközi kínálatot is belevesszük a fókuszunkba, akkor már tényleg nagyon széles a tárház.

Hogyan működik?

Nézzük meg egy friss példa, egy Magyarországon nemrégiben specifikált olajcertifikát segítségével, hogyan is működik a piac. Szóval: olajcertifikát. Az meg ki fia borja?

Ha egy befektető az olaj világpiaci jegyzésének áremelkedésére szeretne játszani, sok megoldása lehet Magyarországon is.

Vehet olajat határidőre (csak aztán nehogy tényleg leszálltsák neki az ezer hordó Brent-olajat).

További jó megoldás, bár természetesen nem kockázatmentes, ha az olajiparban érdekelt részvénytársaságok, például a régióból a magyar Mol, vagy a lengyel PKN, esetleg az orosz Lukoil, illetve Rosznyefty, vagy az angolszász világból a BP, a Shell papírjaiból vásárol.

Egyedi kockázat

Jó eséllyel ugyanis drágulni fog a részvényünk az olajár emelkedésével párhuzamosan, de ez azért nem biztos, ha a kiválasztott cég egyedi okok miatt csődbe megy (felrobban egy tengeri tornya), akkor hiába drágult az olaj, nagyot fogunk bukni.

Vagyis, az olajról volt várakozásunk, véleményünk, de mellette egyedi cégkockázatot is futottunk. Az olajár legtisztább, legköltségmentesebb követését a certifikát teszi lehetővé,

Ha ugyanis veszünk egy olajra szóló „igazoló jegyet”, akkor száz százalékosan és tisztán az olajár mozgását követhetjük.

Ez tényleg nem bonyolult, Nincsen áttétel, nem opciós, nem jövőbeli az üzlet.

Mikor jó?

Certifikátot elsősorban olyan termékekre hoznak létre, amelyeknek nehéz a mozgatása, vagy az összeválogatása. Ha olajat, aranyat, más árupiaci eszközt (commodityt) nem akarunk fizikailag birtokolni, de bízunk abban, hogy drágulni fog, a certi a megoldás. Hasonlóképpen ha hiszünk a BUX, vagy a DAX tőzsdeindexek felívelésében, nem kell egyedileg összeválogatni a benne foglalt részvényeket, egyszerűbb egy kifejezetten az ő leképezésükre született értékpapírt megvenni.