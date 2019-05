Négy érdekesség a magyar részvényekről

A Trend FM Prémium kategória című műsorában Túrós-Bense Levente vendége Le Phuong Hai Thanh, a Concorde elemzési üzletág vezetője volt.

1. Mol

Az első kérdés a Molra vonatkozott a frissen megjelent negyedéves elemzés kapcsán, amely gyengébb lett a vártnál. Az elemző szerint sokan számítottak arra, hogy a jelentés visszaesést fog mutatni, mivel a Brent és az Ural típusú olaj ára közti különbség (szpred) lecsökkent, így a Mol számára mérséklődtek a finomítói árrések (marginok). Korábban 4-5 dolláros marginra számítottak, ez mos 3 dollár lett. A fogyasztás emelkedése némileg kompenzálta ezt a hatást.

Mindazonáltal a Mol továbbra is vonzó lehet, mivel az említett marzs javulhat, ugyanakkor a Mol beruházásokra is készül, ez a jövőben vonzóvá teheti a papírt, az elemző szerint érdemi áresés esetén (3100 forint körül) érdemes vásárolni.

Felmerült a kérdés, hogy mi lesz a horvát olajvállalattal, az INA-val, maradnak-e a viták, vagy javulhat-e a kapcsolat? Az elemző szerint befektetőként az lenne a legjobb, ha a Mol azonnal eladná részesedését, megszabadulnának minden gondtól és kifizetnék osztalékként a bejövő vételárat, ez a forgatókönyv azonban kevéssé valószínű. Így marad a kapcsolatok javítása, erősítése.

A Mol esetében az egyéb termékek kiskereskedelme is lényeges, például rengeteg kávét adnak el, ennek egyre növekszik a szerepe az alaptevékenység mellett, és ez már a távolabbi jövő is előrevetítheti, amikor megnövekszik az elektromos autók szerepe, és a mai tankolásnál lényegesen hosszabb időt az autósok vásárlással, étkezéssel, kávézással fogják eltölteni.

Ami az árfolyam értékelését illeti: a szektortársak illetve a régiós cégek közül a lengyel PKN-hez képest még lehet felértékelődési potenciál, de nem nagy, korábban ez akár 20-30 százalék is lehetett, most ez jóval szerényebb.

2. OTP

Az OTP-vel kapcsolatban a fontos hír, hogy bankot vásárol Szlovéniában. Ezzel hosszú évek álma valósulhat meg, hisz az OTP régóta vizsgálta szlovén piacot, szerettek volna oda belépni, ennek során több bankot is vizsgáltak. Végül a Sociate Generale leánybankját vette meg, ennek a banknak 9 százalék a részesedése Szlovéniában.

Arra ak érdésre, hogy egészséges, jó bankot vett-e az OTP, az elemző azt mondta, hogy ezt elsőre nehéz eldönteni. A szlovén bankrendszert megviselte a válság, de hát ez már 10 éve volt, azóta már újra fejlődik a bankrendszer. Nem olyan nagy a növekedési potenciál, mint a KKE régióban, hisz fejlettebb az ország, de azért még ott is van hová felzárkózni.

Romániában is jelen van a Soc Gen, de ott komolyabb konkurenciát jelent az OTP-nek, ott a bank az anyacég koronaékszere, nincs esély rá, hogy eladja, ráadásul az OTP számára nem is feltétlenül vonzó most Romániában nagy terjeszkedésbe fogni, politikai szempontból. Bár a bankadó nem lett olyan nagy, mint korábban jelezték, lehetnek további változások.

Ami az OTP várható negyedéves eredményét illeti, szerepet játszhat benne a nemrég vett új bolgár bank, melyet ugyancsak is a Soc Gentől vették meg, így Bulgáriában igen nagy lett az OTP szerepe. Az új bank eredménybe kerülése torzító hatást jelenthet a költségoldal megszaladása által, de hosszabb távon jó eredmény várható tőle.

Ami az itthoni bankot illeti, valószínűleg még idén is lesznek egyszeri pozitív tételek a hazai piacon (visszaírás a hitelportfólió javulása miatt), 15 milliárd körül, és vélhetően a növekedés továbbra is megmarad. A nagy kérdés, hogy a közelgő babaváró hitel visszafogta-e az egyéb hitelkeresletet, lett-e kivárás.

Az OTP ára jelenleg nagyjából 13 ezer forint, kérdés, hogy van-e még tér fölfelé? Decemberben volt egy nagy korrekció, estek az európai bankok, de az OTP jól tartotta a magát. Akkor az OTP kissé drága is lett, azonban miután a többiek az esés után újra emelkedtek, ez megszűnt. Kis potenciál még lehet, maximum 10-15 százalék, de a Concorde csak akkor venne, ha 20-25 százalékot látnak, ez 12 ezres vagy az alatti árnál lehet.

3. Richter

Szóba került a harmadik legnagyobb hazai tőzsdei papír, a Richter is, a Concorde elemzőjének 6200-as célára van. A gyógyszergyárnak jót tehet a gyenge forint, ugyanakkor az egyik legfontosabb gyógyszerével, az Esmyával kapcsolatos problémát megemésztette a piac, egy gyógyszercégnél mindig megvan a lehetősége annak, hogy egy-egy gyógyszerrel gond van. A papír tavaly 4500 forintig esett, ott volt vonzó, ott kellett bevásárolni, most már nem érdemes.

4. Telekom

A Magyar Telekom az utóbbi időben áresést szenvedett el, a műsorvezető azon kérdésére, hogy kiárazódott-e a tavaly őszi felvásárlási pletyka, az elemző azt válaszolta, hogy a Concorde alulértékeltnek tartja fundamentálisan a papírt, pletykákkal nem foglalkoznak.

A cég nem növeli az osztalékot, de nem is növekedési sztori, emiatt nem figyelnek rá a befektetők, de elemzői szempontból erős a készpénztermelő képesség, és ez teszi vonzóvá a papírt. Kétségkívül lehetne az osztalékfizetés bőkezűbb, talán ezt várják a befektetők.

