Nyolcvan milliárd forint értékű hitelben részesülhetnek a magyar KKV-k

Több mint 3500 magyar kis- és középvállalkozás számára nyitja meg a forrásszerzés lehetőségét, nyolcvan milliárd forintnyi hitelhet kapcsolódó garancia keretében az a megállapodás, amelyet az Európai Beruházási Alap (EBA) és a Garantiqa Hitelgarancia (Garantiqa) a COSME (a kis- és középvállalkozások versenyképességét segítő program) keretében írt alá. A megállapodás a Magyarországon működő KKV-finanszírozási kezdeményezések közül a legnagyobb. A hitelfelvevők a COSME viszontgarancia előnyeit folyószámla- és forgóeszközhitelek, beruházási hitelek, lízingügyletek és bankgaranciák igénybevétele során élvezhetik. Navracsics Tibor az Európai Bizottság kulturális, oktatási, ifjúságpolitikai és sportügyi biztosa hozzátette: „az EBA és a Garantiqa között létrejött megállapodás igazán jó hír a magyar kis vállalkozások számára, hiszen az Európai beruházási tervnek köszönhetően nem csak 80 milliárd Ft támogatott finanszírozáshoz juthatnak a vállalkozások, de a hitelfelvétel adminisztrációs terhei is csökkenhetnek. Személy szerint arra bátorítom a beruházást tervező magyar kkv-kat, hogy vegyenek részt a Garantiqa programjában.” Búza Éva, a Garantiqa Hitelgarancia Zrt. vezérigazgatója kiemelte: „A mikro-, kis- és középvállalkozások körében az elmúlt években a garanciakonstrukciók egyre népszerűbbé váltak. Ezt jelzi, hogy a Garantiqa tavaly rekorderedményeket ért el, a garanciaállománya 21 százalékkal 443 milliárd forintra nőtt, a garanciakonstrukciók segítségével pedig 540 milliárd forint hitelhez jutottak a vállalkozások. A Garantiqa arra számít, hogy az idén is több mint 20 százalékkal növekedhet a garanciaállomány – köszönhetően többek közt a most kötött együttműködési megállapodásnak is.” Bernáth Tamás, az MFB elnök-vezérigazgatója elmondta, hogy; „Az MFB-Indikátor vállalati felmérése alapján a kis- és középvállalkozások hitelfelvételi és beruházási kedve fokozódik, amit a hivatalos jegybanki adatok is alátámasztanak: az idei második negyedévben a vállalati hitelpiac 7 százalékkal bővült. Önmagában a kkv-szektor hitelezése 8,3 százalékkal nőtt, az önálló vállalkozásokkal bővített, azaz a tágan értelmezett kkv-szektor pedig 13 százalékos növekedést ért el. A megállapodás azt is jelenti, hogy az állami viszontgarancia-konstrukciókból eddig kiszoruló vállalkozások is részesülhetnek immár kedvező kezességvállalási konstrukciókban. Emellett az EU által fedezett „portfólió garanciák” tovább csökkentik az adminisztrációs terheket és a hitelkihelyezés időigényét mind a finanszírozó bankok, mind a vállalkozások számára.

A COSME programról